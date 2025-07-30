Emekli imam yeni işinde! Devlet desteğiyle başladı, şimdi çok memnun… Gençlere de tavsiye ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaylada baraka kuran emekli imam Cemil Kotan ve eşi Hanım Kotan, 200 kovanla arıcılık yapıyor. Devlet destekleriyle üretime başlayan çift, ileride bu işi çocuklarına bırakmayı planlıyor. Adeta doğal ilaç görevi gören bu bala talep de çok fazla…

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan emekli imam Cemil Kotan ve eşi Hanım Kotan, devlet desteğiyle başladıkları arıcılığı 200 kovana çıkararak üretimlerini sürdürüyor. Kotan çifti, Aladağ eteklerinde kurdukları baraka ve çadırda 4 ay boyunca doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Yaklaşık 25 yıldır arıcılıkla ilgilenen Cemil Kotan, emekli olduktan sonra arı sayısını artırdığını belirterek, "Emekli olmadan önce 5-10 kovanla çalışıyordum. 2018'de genç çiftçi desteğinden faydalandık, oğlumuz da bize katıldı. Şu an 200 kovanımız var, hedefimiz 500. Gençlere tavsiyem kendi işlerini kursunlar. Bu iş yorucu ama biz mutluyuz" dedi.

“GELSİNLER BU İŞİ ÖĞRENSİNLER”

Hanım Kotan ise arıcılıkta kadın emeğine dikkat çekerek, "60 yaşındayım, 25 yıldır eşimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Yaylada sabah akşam arıların başındayız. Mum yapıyor, çıta hazırlıyor, tel geriyoruz. Barakamızda sobamızı yakıyor, tandırda ekmek pişiriyoruz. Kadınlar evde oturmasın, gelsinler bu işi öğrensinler" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL İÇERMİYOR, KALİTESİ DE YÜKSEK

Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç da kentte arıcılığın her geçen yıl geliştiğini söyledi. 2003 yılında kurulan birliğin 300 üyeye ulaştığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 30 bin kovanla yılda 300 ton bal üretiyoruz. 2018 sonrası genç çiftçi projesi ile özellikle kadın arıcıların sayısı arttı. Ağrı balı coğrafi işaret aldı. Geven balı oranı yüzde 65 civarında. Promil değeri 700 ile 1200 arasında değişiyor. Kimyasal yok, mera alanlarımız geniş ve bitki çeşitliliğimiz çok yüksek.”

DOĞAL İLAÇ GÖREVİ GÖRÜYOR

Kılıç, bu yıl kovan başına 10 kilogramın üzerinde verim beklendiğini vurgulayarak, "Ağrı balı kahvaltılık değil, adeta doğal bir ilaç. Ordu'dan 40 bin kovan bölgeye geliyor. Çünkü burada üretilen balın kalitesi çok yüksek. Üreticilerimiz büyük özveriyle çalışıyor" dedi.

Kotan ailesi, üretimi çocuklarına devretmeyi hedefliyor.