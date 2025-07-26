Her yer kavrulurken orada sel oldu, üretici büyük zarara girdi! Tüm arıları telef oldu, yardım istediler
Türkiye'nin orman yangınları ve aşırı sıcaklarla mücadele ederken, Kars'ta sağanak yağışlar meydana geldi. Bölgedeki arıcılar, sel nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları patlak verirken, Kars'ta aşırı sağanak yağışlar meydana geldi.
Kars’ın Kağızman ilçesinde önceki gün başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.
ARICILAR SEL SONRASI MAĞDURİYET YAŞADI
Derelerin taşması ve tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla birlikte, bölgedeki arıcılar da sel felaketinden etkilendi.
Sel sularının aniden yükselmesiyle onlarca arı kovanı sürüklendi.
Arıcılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kovanlarını arama çalışmalarına başlarken, birçok kovanın sulara kapılarak kaybolduğu, bazı kovanların ise içindeki arılarla birlikte telef olduğu öğrenildi.
YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER
Bölgedeki arıcılar, sel nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Öte yandan hasar tespit çalışmalarının başladığı ve zararın boyutunun belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.