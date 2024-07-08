Emekli maaşı için son kulis! Çalışma bakanı sunum yaptı, işte masadaki 3 rakam

Yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaş sorunu nedeniyle yaklaşık 4 milyon emekli 'sıfır zam' sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. AK Parti en düşük emekli maaşına zam için harekete geçti. Peki ne kadar zam yapılacak? Kritik soruya ilişkin TGRT Haber ekranında gazeteci Fatih Atik son kulis bilgileri paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunum yaptığını söyleyen Atik, masadaki 3 rakamı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı TÜFE rakamlarıyla milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak yaklaşık 4 milyon emekli için kök maaş sorunu yeniden gündeme geldi. Kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan emekliler 'sıfır zam' sorunuyla karşı karşıya kaldı.

AK Parti, en düşük emekli aylığı için yeniden harekete geçti. Ocak ayında 10 bin TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye çıkacağı öne sürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de çalışmaların sürdüğünü duyururken emekli maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Türkiye Yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programında TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, son kulisi açıkladı.

Atik şunları söyledi:

ÇALIŞMA BAKANI SUNUM YAPTI

"Emeklilere zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Son Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuyla ilgili bir sunum hazırladı. En düşük emekli maaşıyla ilgili bir artış planlanıyor. Ömer Çelik henüz bitmedi dese de bakanlar kurulunda bir sunum yapıldı. Kabinede 3 aşamalı, 3 seçenekli bir formül sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FORMÜL

En düşük emekli maaşı şuan 10 bin TL. Yüzde 25'lik zamma rağmen yaklaşık 1.8 milyon emekli 10 bin TL almaya devam edecek. Toplumdaki haklı serzenişi gören hükümet çalışmalarını sürdürüyor.

İlk formüle göre

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye

İkinci formüle göre

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 13 bin TL'ye

Üçüncü formüle göre ise:

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 13 bin 500 TL'ye çıkarılacak.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ SEÇENEK

Bu konu görüşüldü ama net bir tavır alınamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı biraz daha dikkatli yaklaşıyor. Tam bir kanaat ve karar verilemedi. Bu konuda çalışmalar sürüyor.

Meclise gönderilecek torba yasaya eklenerek ay sonuna kadar çıkması hedefleniyor. Edindiğim izlenime göre üstünde durulan en güçlü seçenek 12 bin 500 TL.

KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenlemeden şu anda en düşük emekli maaşı alanlar ve yeni zamla 10 bin TL'nin üzerine çıkan yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayacak. Yani 10 bin TL alan da 12 bin 500 TL alacak, 11 bin TL alan da 12 bin 500 TL alacak.