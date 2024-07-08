Bahçeli'nin teklifi yinelendi! Emeklilere 8 bin TL seyyanen zam çağrısı

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emekli, yapılacak ara zamma gözlerini çevirdi. Bununla birlikte en düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusu netleşmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı için yaptığı "8 bin TL seyyanen zam yapılmalı" çağrısını yineledi.

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Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı netleşti.

Enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli yapılacak ara zamma kenetlendi. Milyonlar en düşük emekli maaşında zam olup olmayacağı konusuna odaklandı.

FARK ORTADA, ORAN BELİRLENDİ

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almış olacak.

Bununla birlikte en düşük emekli maaşına yönelik çalışmalar devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı konusunda hükümet kanadından ilk açıklama geldi.

AK PARTİ AÇIKLADI: ÇALIŞMA SÜRÜYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gün içerisinde en düşük emekli maaşındaki düzenlemeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

TRT Haber'e konuşan Çelik, "Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız" sözlerini sarf etti.

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"8 BİN LİRA DAHA VERİRSEN ASGARİ GEÇİME GELİR"

En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranına ilişkin bir değerlendirme de Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'dan geldi.

Çalışkan, "Tabanda asgari ücretin altına düşmemesi lazım. 2-3 çocuğu olan vatandaşlar nasıl geçinecek. 10-12 bin lira büyük bir fark değil. 8.230 liraya 8 bin lira daha verirsen asgari geçime gelir. Biz bunu istiyoruz" dedi.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen yıl Temmuz ayında grup toplantısı sırasında emekliye yapılan yüzde 25’lik zammı yeterli bulmadığını söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

"Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."