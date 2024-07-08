Özgür Özel'den asgari ücret hamlesi! Yarın ortak açıklama yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam yapılması için harekete geçti. Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Arslan, asgari ücret artışı için HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK ile yarın ortak açıklama yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin açıkladığı "ara zam yapılmayacak" kararına rağmen asgari ücret için harekete geçti.

Ziyaret ve kabullerine devam eden Özel, gün içerisinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Özgür Özel ziyaretinin ardından hükümetin temmuzda asgari ücrete ara zam yapmama kararını değerlendirdi.

Arslan, HAK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yarın ortak açıklama yapacağını duyurdu.

"YA VERECEKLER YA SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Edirne'de vatandaşlara seslenerek, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız.

Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" açıklamasında bulunmuştu.

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AK PARTİ'DEN ZAM AÇIKLAMASI

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşı düzenlemesine ilişkin "Bir çalışma var ancak karar süreci devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Hükümetin en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarması öngörülüyor.