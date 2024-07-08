AK Parti'den emekli zammı açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli maaşındaki düzenlemeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız" açıklamasını yaptı.

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçildi! Zam geliyor, işte konuşulan rakam

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün gündeme gelen ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına zam yapılacağı iddialarıyla ilgili Çelik çalışmaların olduğunu söyledi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Milli takımımızdaki bizim çocukları tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Kararın üzerinde siyasi bir gölge var. Asıl söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. PKK'nın sembollerine sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı sağcılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına baksın.

Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına net bir tavır alınmadığı sürece barıştan söz edilemez.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Burada baştan beri tutturduğumuz tavrı sürdürüyoruz. Suriye'nin milli birliğine karşı asla değiliz. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük.

Bu çerçevede oradaki varlığımız oradaki teröristan kurulmasına engel olmaktır.

Normalleşme sürecinde asıl beklentimiz, evini terk eden Suriyeliler için oranın güvenilir hale gelmesidir.

Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmaları gündeme geliyor. Seçim dönemi kapandı. Muhalefetin bunu getirmesi kendi bünyelerindeki iç mücadeleyi erken seçimle kapatmaya çalışmasıdır.

Erken seçim tartışmalarını gereksiz gördüğümüzü, milli iradeye saygı duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

Emeklilerle ilgili çalışma var. Çalışma devam ediyor. Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız. Bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanındayız.

Sokak köpekleri ile ilgili son noktayı koyacağız. Bu hafta sevkini Meclis'e yetiştireceğiz.