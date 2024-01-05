Emekli maaşına seyyanen zam formülü! Uzman isim "Dediğim gibi olacak" diyerek tek tek hesapladı

5 Ocak 2024 22:05 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:06

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı. Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Ek zam için ekonomi yönetimi konuyla ilgili çalışmalarını başlatırken, SGK uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam olması halinde emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun kişisel Youtube kanalında emekli maaşına yapılan zamma Temmuz 2023'te memur maaşına yapıaln 8 bin TL'lik seyyanen zammın eklenmesi durumunda ne kadare olacağını hesapladı.

Erdursun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselinde en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor.

Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi."

EMEKLİ MAAŞINA 8 BİN TL EKLENİNCE KAÇ TL OLACAK?

Emekli maaşları için de aynı formülün uygulanacağını söyleyen Erdursun, "Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım." diyerek şu tabloyu paylaştı:

Erdursun tabloyu şu şekilde özetledi:

"Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz"

"DEDİĞİM GİBİ OLACAK"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından ise seyyanen zam konusunda son olarak, "Emekliye zam konusu dediğim gibi olacak, %37.57’ye ilave gelecek!" ifadelerini kullandı.