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    • Emekli maaşlarına kısıtlama mı getirildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara noktayı koydu

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" iddialarını yalanladı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekli maaşlarına kısıtlama mı getirildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara noktayı koydu
    Emekli, Ssk, Bağkur, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bugün bazı haber sitelerinde SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili dikkat çeken bir iddia yer aldı. Emekli maaşlarına yönelik kısıtlama getirildiği iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. 

    ÖZGÜR ERDURSUN DA AÇIKLAMA YAPTI 

    Konu hakkında açıklama yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "SGK, Bağ-Kur'luları mağdur ediyor! Kanun tanımıyor! Sıfır borçla emeklilik için başvuruda bulunanlara, vadesi gelmemiş borcunu ödemediği gerekçesiyle emekli aylığı bağlamıyor! Emeklilik başvurusu yapıldıktan aylar sonra, borcun bu süre zarfında devam ettiği gerekçesiyle tekrar ödeme talep ediyor ve biriken emekli aylıklarını ödemiyor." dedi. 

    Emekli maaşlarına kısıtlama mı getirildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara noktayı koydu

    İDDİALAR YALANLANDI

    Ancak gündem olan tartışmalara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi noktayı koydu. İddiaları yalanlayan Merkez, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: 

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi.” iddiası doğru değildir.

    5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır.

    Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57’nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

    Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliSskBağkur
    Haberler > Ekonomi > Emekli maaşlarına kısıtlama mı getirildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tartışmalara noktayı koydu
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