Emekli olacaklar dikkat! Kıdem tazminatı ne kadar zamlanacak? Bu tarihten önce emekli olursanız 7 bin lira kaybedeceksiniz

Kıdem tazminatı ile emekli olunacak tarih arasındaki farka dikkat çeken SGK Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2025 sonrası emekli olanların daha çok kazanacağını söyledi. Temmuz öncesi emekli olanların her ay 7 bin 465 bin lira kaybı olacağını ifade eden Karakaş, kıdem tazminatı şartlarına dair detaylı bilgi verdi.

Emekli olma hayali kuran vatandaşların en merak ettiği konuların başında yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği geliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında bu sorunun cevabını verdi ve tazminat farkı yüksekliğine dikkat çekti.

İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemediğini ifade eden Karakaş, kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığını söyledi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 döneminde 41.828,42 TL olan üst sınır, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükseldi.

01 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı ise bu şekilde hesaplanacak ve bulunan rakam 31.12.2025 gününe kadar geçerli olacak.

Karakaş, yeni yılda yılın ilk 6 aylık döneminde geçerli olan tavan memur zamlarının dikkate alınarak hesapların yeniden güncelleneceğini söyleyip bunda da devlet memurlarına yapılacak zam oranının belirleyici olacağını ifade etti.

Tüm memurların temmuz ayında maaşlarının güncellenmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Karakaş, memurların maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümlerin esas alındığından bahsetti.

YÜZDE 17 GÜNCELLEME...

TÜFE'ye göre 4 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleştiğini ancak memur ve memur emeklilerinin bu oran üzerinde güncelleme alamayacağını vurgulayan Karakaş, "Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,94 oranındaki gerçekleşti. Toplu sözleşme faktörüyle birlikte nisan ayında toplamda yüzde 12,29 oranında güncelleme söz konusu oldu.. Geriye sadece mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kaldı. Merkez Bankası, 2025'in ilk enflasyon raporu paylaşımında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı ortadadır. Bu bağlamda temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına en az yüzde 15,5 en fazla yüzde 17 bandında bir güncelleme görünmektedir" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN 7 BİN 465 TL

Son iki aylık veriyle kıdem tazminatı tavanının ortalama yüzde 16 civarında olacağını söyleyen Karakaş, bu hesaba göre kıdem tazminatı tavanın 46.655,43 TL’den 54.120 TL’ye yükseleceğini belirtti.

Karakaş'ın hesabına göre; yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 7 bin 465 TL civarında olacak.

ÖRNEKLE ANLATTI

Karakaş, "Örneğin 68 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 46.655,43 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Örnekteki özel sektör işçisinin tazminatı 30.06.2025 tarihi ve öncesinde emekli olması hâlinde 46.655,43 TL’den kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır" dedi.

1 TEMMUZ'A DİKKAT!

Kişinin 01.07.2025 tarihinden sonra emekli olması hâlinde ise tahmini 54.120 TL üzerinden hesaplama yapılacak.

HER AY 7 BİN 465 LİRA KAYIP

Temmuz ayından önce emekli olanların her ay 7 bin 465 TL civarında kayıpları olacağını ifade eden Karakaş, emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihinin çok önemli olduğunun altını çizdi.