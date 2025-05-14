Dikkat! Temmuzda kıdem tazminatı farkı yüksek olacak...

Özellikle emeklilik planlaması yapan okuyucularımızın en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yılda kıdem tazminatı üst sınırının ne kadar yükseleceği hakkındadır.

Zira İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Eski İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır.

Buna rağmen Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Buna göre 01 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 döneminde 41.828,42 TL olan üst sınır, yukarıda yer verilen parametrelere bağlı olarak 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükselmiştir.

01 Temmuz 2025 tarihinden itibaren memur maaşlarının güncellenmesine paralel olarak yeni kıdem tazminatı tavanı benzer hesaplamayla belirlenecektir. Belirlenecek rakam 31.12.2025 gününe kadar geçerli olacaktır.

TEMMUZDA KIDEM TAZMİNATI

Yeni yılda 01 Ocak 2025-30 Haziran 2025 döneminde geçerli olan tavan memur zamları dikkate alınarak yukarıda yaptığımız hesaplama şeklinde yeniden güncellenecektir. Güncellemede yine devlet memurlarına yapılacak olan zam miktarı belirleyici olacaktır. Tüm memurların temmuz ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. Memurların maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti. Buna göre 4 aylık kümülatif enflasyon farkı %13,37 olarak gerçekleşmiştir. Ancak memur ve memur emeklileri bu oran üzerinde güncelleme alamayacaktır.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı %6,94 oranındaki gerçekleşti. Toplu sözleşme faktörüyle birlikte nisan ayında toplamda %12,29 oranında güncelleme söz konusu olmuştur. Geriye sadece mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır. (TCMB) 2025'in ilk enflasyon raporunu paylaşımında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den %24'e yükseltmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı ortadadır. Bu bağlamda temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına en az %15,5 en fazla %17 bandında bir güncelleme görünmektedir.

Bu bağlamda geriye kalan son iki aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama %16 civarında bir ihtimali ağırlık kazandı. Buna göre kıdem tazminatı tavanın

Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 7 bin 465 TL civarında görünmektedir.

Örneğin 68 bin TL aylık maaş alan bir işçi bugün itibarıyla emeklilik veya yasada tazminat ödenmesini gerektiren bir nedenle işten ayrılmış veya işten çıkarılmış ise her bir yıllık çalışması için en fazla yaklaşık 46.655,43 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğimizdeki özel sektör işçisinin tazminatı 30.06.2025 tarihi ve öncesinde emekli olması hâlindeTL’den kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanacaktır. 01.07.2025 tarihinden sonra emekli olması hâlinde ise tahminiüzerinden hesaplama yapılacaktır. Dolayısıyla temmuz ayından önce emekli olanların her ay 7 bin 465 TL civarında kayıpları olacaktır. Bu fark önceki döneme göre çok yüksek. Zira 01.07.2024-31.12.2024 dönemi için yaptığım hesaplamada 2025/Ocak ayına göre oluşan fark sadece yıllık 4.827 TL çıkmıştı.

Dolayısıyla emeklilikte olduğu gibi kıdem tazminatında da işten ayrılma tarihi önem taşımaktadır. İşten ayrılmayı ya da emeklilik planlaması yapanların bu durumu dikkate almaları lehlerine olacaktır.