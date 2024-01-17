Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Emeklilerden hükümete çağrı: Zam oranı beklentinin altında kaldı, tekrar gözden geçirilmeli

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artışın emeklilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etti.

    Emeklilerden hükümete çağrı: Zam oranı beklentinin altında kaldı, tekrar gözden geçirilmeli
    Ekonomi Haberleri  / AA

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artışın emeklilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etti.

    Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya, SSK ve Bağkur emekli aylıklarının da yüzde 5 ilave artışla yüzde 42,6'ya yükseltildiğini açıkladığını anımsattı.

    "EN DÜŞÜK AYLIK 10 BİN 972 LİRA OLMALIYDI"

    Milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkati çeken Ergün, "TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lira yapıldığı nisan-aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3 düzeyindeydi. Buna göre de en düşük aylık ödemesi 10 bin 972 lira olmalıydı." dedi.

    "YENİ BİR DÜZENLEME OLMALI" 

    Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, "En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir." ifadelerini kullandı. 

    Ergün, temmuz ayı beklenmeden emekli aylıkları arasında oluşan makasın da bir an evvel kapatılmasını istedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AA
    Haberler > Ekonomi > Emeklilerden hükümete çağrı: Zam oranı beklentinin altında kaldı, tekrar gözden geçirilmeli
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Akaryakıta bir zam daha! Tabela bu gece yarısı değişiyor - EkonomiTabela bu gece yarısı değişiyor4A-4B- 4C emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı ilave zammı açıkladı, bankalar coştu… 9 bin TL ek zam ödenecek - Ekonomi4A-4B- 4C emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı ilave zammı açıkladı, bankalar coştu… 9 bin TL ek zam ödenecekBakan Bayraktar duyurdu: 181,7 milyar TL yatırım yapılacak - Ekonomi181,7 milyar TL kamu yatırımı yapacağızEmekliye yapılan zam memnun etmedi! Fatih Erbakan ve Şamil Tayyar'dan peş peşe tepkiler - EkonomiFatih Erbakan ve Şamil Tayyar'dan peş peşe tepkilerDolar, altın, euro ve Bitcoin güne nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum - EkonomiDolar, altın, euro ve Bitcoin güne nasıl başladı?BİM’de çıldırtan Cuma indirimleri başlıyor! Bebeklere nevresim seti, yorgan, çarşaf, battaniye… İşte 19 Ocak 2024 BİM indirimli ürün listesi - EkonomiBİM’de çıldırtan Cuma indirimleri başlıyor! Bebeklere nevresim seti, yorgan, çarşaf, battaniye… İşte 19 Ocak 2024 BİM indirimli ürün listesiÜnlü ekonomistten korkutan tahmin! Dolar 40 TL mi olacak? Hazırlığa başlayın… - EkonomiÜnlü ekonomistten korkutan tahmin! Dolar 40 TL mi olacak? Hazırlığa başlayın…Mart şüphesi, altın fiyatlarını baskılıyor - EkonomiMart şüphesi, altın fiyatlarını baskılıyorSSK ve Bağ-Kur emeklilerine peş peşe ikinci müjde! Gece yarısı açıkladılar, 15 bin TL ek para ödenecek - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine peş peşe ikinci müjde! Gece yarısı açıkladılar, 15 bin TL ek para ödenecekKim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları  - EkonomiKim ne kadar alacak? İşte zamlı emekli maaşları 
    Sonraki Haber Yükleniyor...