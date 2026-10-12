Emeklilere aylık 1.750 TL pazar desteği! Yıl sonuna kadar devam edecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik Emekli Pazar Desteği uygulamasını yıl sonuna kadar uzattı. Kurul kararı doğrultusunda hak sahiplerine aylık 1.750 TL destek ödemesi yapılmaya devam edilecek.

Kaydet a- | +A

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin bütçesine katkı sağlayan pazar desteğinde süreyi uzattı.

Belediye tarafından yürütülen destek programı kapsamında, temmuz ayına kadar planlanan toplam 14 bin TL'lik ödeme hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla alınan kararla aylık 1.750 TL'lik desteğin yıl sonuna kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Fon mağdurlarının parası nasıl ödenecek? Cevdet Yılmaz 3 kaynağı açıkladı

EMEKLİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER DE SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, nakdi desteğin yanı sıra ihtiyaç sahibi emeklilere gıda yardımı, yaşlı ve engelli vatandaşlara ise evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sunuyor. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Mola Evi ile de bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların sosyal yaşama katılımı destekleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, emeklilerin ekonomik zorluklar karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, pazar desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını ve sosyal yardımların devam edeceğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala