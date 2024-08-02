Emeklilere indirim geliyor! SGK 13 banka ile masaya oturdu

Emeklilerin hayat kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek maksadıyla yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasındaki imzalanan protokol ile bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını söyledi.

81 İLDE 4 BİN 123 FİRMA

Aydın, “Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk. emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca 81 ilde 4 bin 123 firmanın emeklilere indirim sağlayacağını bildirdi.

İşbirliği protokolleri yapılan bankalar ise şöyle: PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank.