Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emeklilere indirim geliyor! SGK 13 banka ile masaya oturdu

Emeklilere indirim geliyor! SGK 13 banka ile masaya oturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emeklilere indirim geliyor! SGK 13 banka ile masaya oturdu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin hayat kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek maksadıyla yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasındaki imzalanan protokol ile bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını söyledi.

 81 İLDE 4 BİN 123 FİRMA

Aydın, “Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk. emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca 81 ilde 4 bin 123 firmanın emeklilere indirim sağlayacağını bildirdi. 

İşbirliği protokolleri yapılan bankalar ise şöyle: PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kur Korumalı Mevduat'a son darbe! Vergi avantajı kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kur Korumalı Mevduat'a son darbe! Vergi avantajı kaldırıldı - EkonomiKur Korumalı Mevduat'a son darbeDomateste bolluk kavgası! Çiftçi ile fabrikalar karşı karşıya geldi - EkonomiDomateste bolluk kavgası'Arsadan ev alma' sistemine girmek isteyenlere kritik uyarı! Uzman isim önemli detaya dikkat çekti - EkonomiArsadan ev alma sistemine girmek isteyenlere kritik uyarıPiyasalarda hareketli perşembe! Borsa dipten yükseldi, dolar zirveden düştü - EkonomiBorsa dipten yükseldi! Dolar zirveden düştü…SGK ile 13 banka anlaştı! Emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sağlanacak - EkonomiEmeklilere özel indirimler geliyorUçuşlar yavaşlayınca, Erdoğan talimatı vermişti! Hava kontrolörleriyle ilgili kriz sona erdi - EkonomiErdoğan talimatı verdi, kriz sona erdi
Sonraki Haber Yükleniyor...