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En düşük emekli maaşı, yurt dışı çıkış harcı... ‘Torba’dan yüksek yargıya zam çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En düşük emekli maaşı, yurt dışı çıkış harcı... ‘Torba’dan yüksek yargıya zam çıktı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanunlaşan vergi paketine göre, yüksek yargı başkan ve üyelerine 36 bin lira ek tazminat ödenecek. Birinci sınıf hakim-savcılara 27 bin, diğerlerine de 20 bin lira ek zam yapıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM’de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması, yurt dışı çıkış harcının 500 lira olarak belirlenmesi, Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması, bazı vergi cezalarının artırılması gibi hükümlerin yer aldığı ‘torba teklif’ kabul edilerek kanunlaştı. Yüksek yargı organları arasında krize sebep olan ve geçen yıl Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarının artırılmasını öngören düzenleme Vergi Paketi’ne eklendi.

Kabul edilen önergeye göre, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine aylık 36 bin lira ek ödeme yapılacak.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere 31 bin 500, birinci sınıf hâkim ve savcılara 27 bin lira, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılara 23 bin 400, diğer hakim ve savcılara ise 20 bin 250 lira aylık ek tazminat ödemesi yapılacak. Maaş artışları 15 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
Vergi paketinde yer alan en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış harcı 500 lira olacak. Satılan mal veya hizmet karşılığında fiş-fatura vermeyen 10 bin lira, almayana ise 5 bin lira ceza verilecek. EYT düzenlemesinden emekli olup da çalışmaya devam edenler için Hazine tarafından işverenlere verilen yüzde 5 oranındaki prim desteği uygulamasına son verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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