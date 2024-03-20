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Haberler > Ekonomi > Emeklilere yüzde 20 indirim geliyor! Dar gelirliler için müjde verildi

Emeklilere yüzde 20 indirim geliyor! Dar gelirliler için müjde verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emeklilere yüzde 20 indirim geliyor! Dar gelirliler için müjde verildi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunacağı "Emekli Kart” tanıtıldı. Emekli Kart kullanıcılarına içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için yeni mobil uygulama tasarladı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın yararlanacağı uygulamayı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda tanıttı.

YÜZDE 20 İNDİRİM

Gaziantep Emekli Kart'ı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantalarında yüzde 20 indirimli faydalanılabilecek.

GAZİ KONUTLARDA KONTENJAN

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğal gaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimlerinde yer alacağı mobil uygulama App Store ve Google Play mağazalarından indirilecek.

Mobil uygulama üzerinden başvurular alınırken ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Beyaz Masa biriminden ve ALO 153 Çağrı Merkezi’nden de kayıt yaptırılabilecek.

Tanıtım toplantısında Başkan Şahin ayrıca yeni dönemde farklı mahallelerde kurulacak emekli lokallerinin müjdesini verdi. Yaşlıların yararlanacağı ilk lokalin eski Öğretmen Evi’nde açılacağı açıklanırken sayılarının yeni dönemde arttırılacağı açıklandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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