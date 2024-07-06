Emeklilere zammın ardından özel indirim geliyor! SGK duyurdu: "emekliler.gov.tr" hayata geçti
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Milyonlarca emekliye özel indirim ve büyük fırsatlar sunacak yeni hizmet hayata geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliler için 'emekliler.gov.tr'nin erişime açıldığını duyurdu.
Milyonlarca emeklinin beklediği zam dönemi geldi çattı! TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılma kararı alındı. Emeklilere zammın ardından özel indirim ve büyük fırsat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı.
EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİM VE FIRSATLAR
SGK emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldığını duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
EMEKLİLER DİKİTAL KİMLİK KARTI NASIL OLUŞTURACAK?
SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.
Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.