Emekli maaşı için son kulis! En düşük maaş 12 bin TL mi olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam dönemi geldi çattı! TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılma kararı alındı. Ancak kök maaşı 10 bin TL'nin altındaki yaklaşık 4 milyon emeklinin alacağı zam merak konusu olmuştu. Türkiye Yazarı Cem Küçük'ün sunduğu canlı yayında TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, son kulisi açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı TÜFE rakamlarıyla milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak yaklaşık 4 milyon emekli için kök maaş sorunu yeniden gündeme geldi.

Türkiye Yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programında TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik, son kulisi açıkladı.

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CEM KÜÇÜK: "CEVAP ALAMADIM"

Türkiye Yazarı Cem Küçük, canlı yayında, "Kök maaş ücretlerini bugün bakan beyin ekiplerine sordum. 8 bin TL'nin altında alanlar yüzde 25 ile 10 bin TL'nin altında kalacak. İki kere telefonlaştık. Ama cevap gelmedi." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Cem Küçük'ün açıklamalarının ardından gazeteci Fatih Atik aldığı son kulis bilgilerini aktardı. Atik şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. Yarısına yakını yüzde 25'lik zamla 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. 10.500, 11 bin, 12 bin civarına çıkacak. Ancak 8 bin TL'nin altında kalan 1-2 milyonluk emekli ise yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaşlarının düşük olması nedeniyle yine 10 bin TL almaya devam edecek. Yani zam kök maaşa gelecek."

ZAM İÇİN SON KULİS: EN DÜŞÜK MAAŞ 12 BİN TL'YE Mİ ÇIKACAK?

Fatih Atik, Cem Küçük'ün "en düşük emekli maaşı 12 bin TL mi olacak?" sorusuna, "12 bin TL'ye tamamlanma diye bir durum yok. 10 bin TL'ye tamamlananlar 10 bin TL almaya devam edecek. 10 bin TL'yi geçenler ise kök maaşlarına yapılan zamla ne kadar alacaksa o kadar alacak. 10 bin 100, 10.500 gibi. Devlet, en düşük emekli maaşını artırmak için üzerine ilave yapmıyor. Yüzde 25 zamla 10 bin TL'yi aşıyorsan o rakamı alacaksın, ama geçemiyorsan 10 bin TL almaya devam edeceksin." dedi.