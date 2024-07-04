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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 4 milyon emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;da! 4 milyon emekliyi bekleyen sıfır zam tehlikesi
Tüi̇k, Kök Maaş, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Bu orana göre yaklaşık 4 milyon emekliyi "sıfır zam" tehlikesi bekliyor. Eğer hükümet en düşük emekli maaşını 10 bin TL'de sabit bırakırsa, kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler temmuzda zam alamayacak. Ancak en düşük emekli maaşının da artırılması gündemde. Emekli zammıyla ilgili açıklama için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 arttı. Böylece memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. 

4 MİLYON EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliye yüzde 24,73, memura ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre yaklaşık 4 milyon emekli hiç zam alamayabilir. 

KÖK MAAŞ DETAYI 

Emekli zamları kök maaşa göre belirleniyor. Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emekliler, devlet desteği ile 10 bin lira aylık alıyor. 

KÖK MAAŞI 8 BİN TL VE ALTINDA OLANLAR TEHLİKEDE 

Şu an için en düşük emekli maaşının güncellenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet en düşük emekli maaşında bir güncelleme yapmazsa kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler sıfır zam alacak. Maaşları yine 10 bin lira olmaya devam edecek. 

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Ancak hükümet bir adım atabilir. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması da gündemde. Emekli zammıyla ilgili açıklama için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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