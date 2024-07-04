Petrol fiyatları 2 ayın zirvesinde! Benzin ve motorine yeni zamlar yolda

Brent petrol fiyatları son 2 ayın zirvesinde seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle dün ÖTV zammıyla 44 lirayı aşan benzin ve motorine yeni zamlar göründü. Fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde tabelaya yansıması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Daha kat edilecek yolumuz var

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisini açıkladı. Veriyle birlikte ÖTV zamları da belli oldu. Dün itibarıyla benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira zam geldi.

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR GÖRÜNDÜ

Dünün ardından bugün araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta yeni zamlar göründü.

BRENT PETROL SON 2 AYIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,5 artışla 86,9 dolardan günü tamamlayarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şu dakikalarda ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 86,6 dolardan işlem görüyor.

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FİYAT 45 LİRAYI DA AŞACAK

Brent petroldeki yükselişin önümüzdeki günlerde akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor. Son zamla 44 lira seviyesine çıkan benzin ve motorinin litre fiyatının 45 lirayı da aşacağı düşünülüyor.

4 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa) 44.69 TL

İstanbul (Anadolu) 44.56

Ankara 45.66 TL

İzmir: 46.06

MOTORİN

İstanbul (Avrupa) 44.65 TL

İstanbul (Anadolu) 44.55

Ankara 45.62 TL

İzmir: 46.09

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa) 22.94 TL

İstanbul (Anadolu) 22.39 TL

Ankara 22.94 TL

İzmir: 22.64

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.