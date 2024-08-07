Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Emekli olacak vatandaşlar doğru tarihte emeklilik dilekçesi verme telaşındayken SGK Başuzmanı İsa Karakaş önemli açıklamalarda bulundu. "Daha yüksek emekli maaşı almak için 2024 yılının sonuna doğru dilekçe vermek daha mantıklı olabilir." diyen Karakaş, memurlara da seslendi.

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş, emeklilik dilekçesi vermek için en uygun zamanı öğrenmek istiyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon oranları önem kazanıyor ancak bu fark yıl sonunda netleşiyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu noktada vatandaşlara seslenerek kesin bir zam oranı vermenin zor olduğunu belirtti. Karakş ayrıca 2024 yılının sonunda dilekçe vermenin daha avantajlı olabileceğini söyleyerek “Enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederken, 2025 yılında bu düşüşün hızlanması bekleniyor. Bu nedenle, daha yüksek emekli maaşı almak için 2024 yılının sonuna doğru dilekçe vermek daha mantıklı olabilir." dedi.

"EMEKLİ ADAYLARI GEREKSİZ YERE ENDİŞELENİYOR"

Emekli adaylarının boşuna telaş yaptığını belirten Karakaş, "2024 yılında emekli olmak, daha fazla maaş almak için avantajlı olabilir. 2025'te emekli olmanın daha avantajlı olacağına dair haberler, emekli adaylarını gereksiz yere endişelendiriyor. Emeklilik hesaplamaları kişiye özel yapılıyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon verileri karşılaştırıldığında, 2024 yılının daha avantajlı olduğu görülüyor. Ancak kesin zam oranları hakkında net bir bilgi vermek zor.” ifadelerini kullandı.

"MEMURLAR PANİK YAPMASIN"

Memura da seslenen Karakaş, şöyle devam etti: "Memurlar, panik yapmayın. Siz zaten katsayı sistemine bağlısınız ve memur zammı size aynen yansıyacak. Özel sektörde çalışan SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamuda çalışanlar için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olma şansı bulunuyor."