Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emekli olacak vatandaşlar doğru tarihte emeklilik dilekçesi verme telaşındayken SGK Başuzmanı İsa Karakaş önemli açıklamalarda bulundu. "Daha yüksek emekli maaşı almak için 2024 yılının sonuna doğru dilekçe vermek daha mantıklı olabilir." diyen Karakaş, memurlara da seslendi.

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş, emeklilik dilekçesi vermek için en uygun zamanı öğrenmek istiyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon oranları önem kazanıyor ancak bu fark yıl sonunda netleşiyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu noktada vatandaşlara seslenerek kesin bir zam oranı vermenin zor olduğunu belirtti. Karakş ayrıca 2024 yılının sonunda dilekçe vermenin daha avantajlı olabileceğini söyleyerek “Enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederken, 2025 yılında bu düşüşün hızlanması bekleniyor. Bu nedenle, daha yüksek emekli maaşı almak için 2024 yılının sonuna doğru dilekçe vermek daha mantıklı olabilir." dedi.

"EMEKLİ ADAYLARI GEREKSİZ YERE ENDİŞELENİYOR"

Emekli adaylarının boşuna telaş yaptığını belirten Karakaş, "2024 yılında emekli olmak, daha fazla maaş almak için avantajlı olabilir. 2025'te emekli olmanın daha avantajlı olacağına dair haberler, emekli adaylarını gereksiz yere endişelendiriyor. Emeklilik hesaplamaları kişiye özel yapılıyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon verileri karşılaştırıldığında, 2024 yılının daha avantajlı olduğu görülüyor. Ancak kesin zam oranları hakkında net bir bilgi vermek zor.” ifadelerini kullandı.

"MEMURLAR PANİK YAPMASIN"

Memura da seslenen Karakaş, şöyle devam etti: "Memurlar, panik yapmayın. Siz zaten katsayı sistemine bağlısınız ve memur zammı size aynen yansıyacak. Özel sektörde çalışan SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamuda çalışanlar için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olma şansı bulunuyor."

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! "Netanyahu cezasını çekecek"İbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ticaret Bakanı Bolat'a 'Temu' sorusu! "Bu genel bir ithalat düzenlemesi" - EkonomiTicaret Bakanı Bolat'a 'Temu' sorusu!TÜRK-İŞ'ten 'Yüzde 24,73'lük zam' çağrısı - Ekonomi'Yüzde 24,73'lük zam' çağrısıKocaeli'de milyonlar çürümeye terkedildi! Yediemin otoparkı araç mezarlığına dönüşüyor - EkonomiYediemin otoparkı araç mezarlığına döndüMehmet Şimşek müjdeyi verdi! 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada - EkonomiMehmet Şimşek müjdeyi verdi!Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak - EkonomiEmlak sektöründe yeni dönem başlıyor!Bakan Şimşek çok sert uyardı! Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum - Ekonomi"Sizi Bakanlık'ta görmek istemiyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...