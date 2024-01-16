Emeklinin ek zammı bugün belli oluyor! İşte kulislerde konuşulan 2 farklı rakam

16 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:24

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında SSK ve BağKur emeklisinin ek zammı masaya yatırılacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ek zam konusunda kabinede bir sunum yapacak. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklinin zam oranını açıklaması bekleniyor.

EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Emekliler ek zammın ne kadar olacağını merak ederken, zam oranının refah artışı ile yüzde 45 ya da yüzde 50 seviyesine çıkarılması gündemde. Yüzde 45 zam olması durumunda en düşük emekli maaşı 10 bin 875 liraya, yüzde 50 zam olması durumunda ise 11 bin 250 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ ARASINDA NEDEN ZAM FARKI VAR?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.