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    • Emeklinin ek zammı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emeklinin ek zammı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı
    Emekli, Ek Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    En düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması ve emekliye yapılan ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki emeklinin ek zammı ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin ek zammının 1 hafta içinde hesaplarda olması bekleniyor.

    2024 yılı itibarıyla emekliye yapılacak zam da belli oldu. 6 aylık enflasyona göre, yüzde 37,6 zammı hak eden emeklilere ilk olarak yüzde 5 ek zam yapılmış ve oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak yapılan zam yetersiz bulununca karar tekrar gözden geçirilmiş ve emekli zammı yüzde 49,25'e çıkarılarak memur zammına eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

    EMEKLİNİN EK ZAMMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Söz konusu düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girdi. Karar, maaş günlerine yetişmediği için emekliler maaşlarını yüzde 42,6'lık zam oranına göre almıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekliler ek zamların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

    Emeklinin ek zammı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı

    EK ZAMLAR 1 HAFTA İÇİNDE HESAPLARDA OLACAK

    Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli aylıklarında farklar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 hafta sonra yatacak" demişti. Karar bu gece Resmi Gazete'de yayımlandığı için ek zamların 1 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliEk Zam
    Haberler > Ekonomi > Emeklinin ek zammı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı
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