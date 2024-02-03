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    • Emeklinin ek zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emeklinin ek zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
    Emekli, Ek Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin ek zam farkının 6-7 Şubat tarihinde ödenmeye başlayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek." dedi.

    Emeklilerin ek zam farklarının ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 6-7 Şubat tarihinde ödenmeye başlanacağını duyurdu. 

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı: 

    "Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. 

    Ödemeler;

    SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

    Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

    Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." 

    Emeklinin ek zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

    NE OLMUŞTU?

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliEk Zam
    Haberler > Ekonomi > Emeklinin ek zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
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