Emeklinin gözü ilave zamda, son kararı Erdoğan verecek

9 Ocak 2024 08:11 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 08:25

Haber Merkezi ANKARA - Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 37,57 olarak netleşirken, emekliler arasındaki bu zam farkının giderilip giderilmeyeceği merak ediliyor. Farkın giderilmesi ve 7 bin 500 lira olan taban aylığın artırılmasıyla ilgili düzenleme bir yana bunlara deprem ve EYT maliyetinin de eklenmesi ekonomi yönetimini düşündürüyor. EYT düzenlemesiyle geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi emekli olmuştu. Bu yıl 300 bin kişinin daha emekli olması bekleniyor. 2023’te EYT’lilerin sadece emekli maaş ve ikramiye maliyeti 213 milyar lira olarak gerçekleşmiş, emeklilik nedeniyle oluşan prim kayıplarıyla birlikte bu rakam toplamda 250 milyar lirayı bulmuştu. Bu yıl da EYT’lilerin maaş ve ikramiye maliyetinin 360 milyar lira civarında olması beklenirken, prim kayıpları da hesaba katıldığında toplam maliyetin 500 milyar lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

‘BÜTÇE DENGESİ BOZULUR’ ENDİŞESİ

EYT ve depremin maliyetini masaya yatıran ekonomi yönetiminin, emekli zammında yeni bir düzenleme yapılması durumunda bütçe dengesinin bozulabileceğini, yüzde 36 olarak açıklanan 2024 yıl sonu enflasyon hedefinin de zora girebileceğini belirttiği, bu sebeple de zamma sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Emekliye ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı konusunda son kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Ekonomi yönetiminin, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 civarında refah payı veya memur emeklisiyle aynı oranda zam yapılması üzerinde durduğu, ayrıca en düşük emekli aylığının 11 bin ile 11 bin 500 lira aralığına çıkarabileceği belirtilmişti. En düşük emekli maaşının 11 bin 500 liraya çıkarılması hâlinde emeklilerin yüzde 55’inin en düşük tutardan maaş alacağı ifade ediliyor.