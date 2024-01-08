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    Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Asgari ücret ve memur maaşına yapılan zamma göre alacakları zam oranı düşük kalan emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Konuyla ilgili olarak son kulis bilgisi geldi. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam için talimatı verdi. Gözler yasal çalışma için yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak karara çevrildi.

    Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı. Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Ek zam için son kulis bilgisi geldi.

    ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

    Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak için çalışma başlattı. HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre bütçe ve yasama takvimi düzenlemenin hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün olumsuzluklara rağmen bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.

    Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede

    GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

    Seçim çalışmaları ve aday belirleme süreçleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ertelenmişti. Kabine 16 Ocak'ta bir araya gelerek yılın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na danışarak yaptığı çalışma kabinenin gündemine gelecek.

    Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede

    BU AY EMEKLİ MAAŞINA YANSIYACAK MI?

    Yetkilili isimlerin aktardığına göre 15 milyon emekliyi ilgilendiren yasal düzenleme kabine görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelecek ve herhangi bir yasanın içine konulacak. Ay sonuna kadar düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Bu şartlarda bu ayki emekli maaşlarına yetişmesi mümkün değil ancak sonraki ay geriye dönük farklarla birlikte ödenmesi söz konusu.

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    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede
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