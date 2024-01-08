Emekliye ek zam için son kulis! Erdoğan talimatı verdi, gözler kabinede

8 Ocak 2024 23:43 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 23:43

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı. Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Ek zam için son kulis bilgisi geldi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak için çalışma başlattı. HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in aktardığına göre bütçe ve yasama takvimi düzenlemenin hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün olumsuzluklara rağmen bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Seçim çalışmaları ve aday belirleme süreçleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ertelenmişti. Kabine 16 Ocak'ta bir araya gelerek yılın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na danışarak yaptığı çalışma kabinenin gündemine gelecek.

BU AY EMEKLİ MAAŞINA YANSIYACAK MI?

Yetkilili isimlerin aktardığına göre 15 milyon emekliyi ilgilendiren yasal düzenleme kabine görüşüldükten sonra Meclis gündemine gelecek ve herhangi bir yasanın içine konulacak. Ay sonuna kadar düzenlemenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Bu şartlarda bu ayki emekli maaşlarına yetişmesi mümkün değil ancak sonraki ay geriye dönük farklarla birlikte ödenmesi söz konusu.