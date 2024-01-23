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    Emeklinin zam farkı 26 Ocak'ta hesaplarda olacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emeklinin ek zammıyla ilgili açıklama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

    Emeklinin zam farkı 26 Ocak&#039;ta hesaplarda olacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    AYLIK FARKI ÖDEMESİ

    "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

    A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
    2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
    3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL’dir.

    2023 YILI EK ÖDEMESİ 

    5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL’dir.

    Emeklinin zam farkı 26 Ocak'ta hesaplarda olacak

    30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli
    Haberler > Ekonomi > Emeklinin zam farkı 26 Ocak'ta hesaplarda olacak
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