Emeklinin zammı artırıldı! İşte yeni maaşlar
Milyonlarca emekliye yapılan zam oranı revize edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların zammının yüzde 49.25'e çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası emekliler zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte zamlı emekli maaşları...
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zammının yüzde 5 ek zamla yüzde 42,6'ya çıkarıldığını açıklamışrı. Ancak milyonlar zammıyla ilgili dün akşam yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 49,25'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.
EMEKLİNİN ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.
ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırma başladı. İşte aylığa göre yeni maaşlar:
Kök maaş: 7.500 - Yeni maaş: 11.193
Kök maaş: 8.000 - Yeni maaş: 11.940
Kök maaş: 8.500 - Yeni maaş: 12.186
Kök maaş: 9.000 - Yeni maaş: 13.432
Kök maaş: 9.500 - Yeni maaş: 14.178
Kök maaş: 10.000 - Yeni maaş: 14.925
Kök maaş: 10.500 - Yeni maaş: 15.671
Kök maaş: 11.000 - Yeni maaş: 16.417
Kök maaş: 11.500 - Yeni maaş: 17.163
Kök maaş: 12.000 - Yeni maaş: 17.910
Kök maaş: 12.500 - Yeni maaş: 18.656
Kök maaş: 13.000 - Yeni maaş: 19.402
Kök maaş: 13.500 - Yeni maaş: 20.148
Kök maaş: 14.000 - Yeni maaş: 20.895
Kök maaş: 14.500 - Yeni maaş: 21.641
Kök maaş: 15.000 - Yeni maaş: 22.387
Kaynak: Türkiye Gazetesi