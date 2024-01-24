Emeklinin zammı artırıldı! İşte yeni maaşlar 

24 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:25

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli zammının yüzde 5 ek zamla yüzde 42,6'ya çıkarıldığını açıklamışrı. Ancak milyonlar zammıyla ilgili dün akşam yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 49,25'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.

EMEKLİNİN ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırma başladı. İşte aylığa göre yeni maaşlar:

Kök maaş: 7.500 - Yeni maaş: 11.193

Kök maaş: 8.000 - Yeni maaş: 11.940

Kök maaş: 8.500 - Yeni maaş: 12.186

Kök maaş: 9.000 - Yeni maaş: 13.432

Kök maaş: 9.500 - Yeni maaş: 14.178

Kök maaş: 10.000 - Yeni maaş: 14.925

Kök maaş: 10.500 - Yeni maaş: 15.671

Kök maaş: 11.000 - Yeni maaş: 16.417

Kök maaş: 11.500 - Yeni maaş: 17.163

Kök maaş: 12.000 - Yeni maaş: 17.910

Kök maaş: 12.500 - Yeni maaş: 18.656

Kök maaş: 13.000 - Yeni maaş: 19.402

Kök maaş: 13.500 - Yeni maaş: 20.148

Kök maaş: 14.000 - Yeni maaş: 20.895

Kök maaş: 14.500 - Yeni maaş: 21.641

Kök maaş: 15.000 - Yeni maaş: 22.387