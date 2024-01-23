Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseldi. Bakan Işıkhan tarafından duyurulan yeni müjdenin ardından emekli maaşlarında tüm hesaplar değişti. Peki emekliye ek zam ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi...

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranı  yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükseleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla emekli maaşına zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayından itibaren zam oranı yüzde 49.25'e yükseldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan düzenlemenin ardından ek zammın emeklilerin hesaplarına ne zaman geçeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    EK ZAM ORANI YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseleceğini müjdeledi.

    Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz." dedi.

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

    EK ZAM 1 HAFTA İÇİNDE ÖDENECEK

    Emeklilere ek zam için yasal süreç başladı. TBMM'ye verilen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılmasına ilişkin önergenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da bugün görüşmeler sürdü. 

    Ek zammın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesaplarına aktarılması için Meclis onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmesi gerekiyor.

    Bakan Işıkhan, ek zam ödeme tarihine ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında taban maaşın 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Ek zam oranı yüzde 49.25'e yükselirken, taban aylıklarda bir değişiklik olması beklenmiyor.

    EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI 26 OCAK'TA HESAPLARDA

    SGK, emekli sandığı mensupları yani memur emeklileri için yaptığı duyuruda, Ocak ayı maaş farkının 26 Ocak'ta hesaplara aktarılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

    YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    7500 TL emekli maaşına yüzde 49,25 oranında zam yapıldığında, zam miktarı 7500 TL x 0,4925 = 3708,75 TL olarak hesaplanır. Bu durumda, zamlı emekli maaşı 7500 TL + 3708,75 TL = 11208,75 TL olarak olacak.

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak'ta başladı, 26 Ocak’ta ise sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. 

    SGK en düşük emekli maaşı ile aradaki 2500 liralık farkın Şubat ayında belirlenecek bir takvimle ödemesi bekleniyor.

    17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alan emeklilerin maaş farklarının ise şubat ayında aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor. Bu nedenle yeni listeye göre ödemelerin yapılması beklenen takvim şu şekilde olması bekleniyor:

    Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
    • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
    • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
    • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
    • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
    • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

    Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

    • Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
    • Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
    • Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
    • Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
    • Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

    Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

    • Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
    • Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
    • Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
    • Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
    • Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

    maaşlarını alırlar.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SSKBağ-kurEmekliEk Zam
    Haberler > Ekonomi > Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekli zammı sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama - EkonomiEmekli zammı sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklamaBakan Işıkhan'dan emeklilere ek zam müjdesi! Zam oranı yüzde 49,25’e yükseldi - EkonomiMilyonlara müjde, emekliye ek zam artırıldıKredi kartı için BDDK'dan kritik karar! Faizler yükselmiş, taksitler azalmıştı... Sıra limitlerde - EkonomiKredi kartı için BDDK'dan kritik karar! Faizler yükselmiş, taksitler azalmıştı... Sıra limitlerdeDünyaca ünlü dev marka iflas etti! 160 şubesi apar topar kapatıldı, 900 çalışanı işsiz kaldı - EkonomiDünyaca ünlü dev marka iflas etti! 160 şubesi apar topar kapatıldı, 900 çalışanı işsiz kaldıGaziantep'e kuruluyor! Türkiye'de bir ilk olacak - EkonomiGaziantep'e kuruluyor! Türkiye'de bir ilk olacakTarım Kredi Market’te dev indirim! Fasulye, nohut, bulgur… 3 gün sonra bitiyor - EkonomiTarım Kredi Market’te dev indirim! Fasulye, nohut, bulgur… 3 gün sonra bitiyorYatırımlar trilyon doları aştı! Elektrikli otomobilde liderlik savaşı - EkonomiElektrikli otomobilde liderlik savaşı2000-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK uzmanından kademeli emeklilik sinyali: Yaş, prim ve yıl tablosu... - Ekonomi2000-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK uzmanından kademeli emeklilik sinyali: Yaş, prim ve yıl tablosu...Emeklinin zam farkı 26 Ocak'ta hesaplarda olacak - EkonomiEmeklinin zam farkının ödeneceği tarih belli olduMilyonların ek zammı için kritik gün! Emeklinin gözü Meclis'ten çıkacak kararda  - EkonomiMilyonların ek zammı için kritik gün
    Sonraki Haber Yükleniyor...