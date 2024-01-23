Emekliye ek zam ne zaman yatırılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ödeme takvimi

23 Ocak 2024 22:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 22:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükseleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla emekli maaşına zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayından itibaren zam oranı yüzde 49.25'e yükseldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan düzenlemenin ardından ek zammın emeklilerin hesaplarına ne zaman geçeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EK ZAM ORANI YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseleceğini müjdeledi.

Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz." dedi.

EK ZAM 1 HAFTA İÇİNDE ÖDENECEK

Emeklilere ek zam için yasal süreç başladı. TBMM'ye verilen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılmasına ilişkin önergenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da bugün görüşmeler sürdü.

Ek zammın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesaplarına aktarılması için Meclis onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmesi gerekiyor.

Bakan Işıkhan, ek zam ödeme tarihine ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında taban maaşın 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Ek zam oranı yüzde 49.25'e yükselirken, taban aylıklarda bir değişiklik olması beklenmiyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI 26 OCAK'TA HESAPLARDA

SGK, emekli sandığı mensupları yani memur emeklileri için yaptığı duyuruda, Ocak ayı maaş farkının 26 Ocak'ta hesaplara aktarılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

7500 TL emekli maaşına yüzde 49,25 oranında zam yapıldığında, zam miktarı 7500 TL x 0,4925 = 3708,75 TL olarak hesaplanır. Bu durumda, zamlı emekli maaşı 7500 TL + 3708,75 TL = 11208,75 TL olarak olacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak'ta başladı, 26 Ocak’ta ise sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak.

SGK en düşük emekli maaşı ile aradaki 2500 liralık farkın Şubat ayında belirlenecek bir takvimle ödemesi bekleniyor.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alan emeklilerin maaş farklarının ise şubat ayında aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor. Bu nedenle yeni listeye göre ödemelerin yapılması beklenen takvim şu şekilde olması bekleniyor:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.