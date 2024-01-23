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    Emekli için sözleri gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli'den ek zam sonrası ilk açıklama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhur İttifakı ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasından "Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor" demişti. Bahçeli'nin açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseldi. Ek zamda yapılan artış sonrasında MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, "Emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum" dedi.

    Emekli için sözleri gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli&#039;den ek zam sonrası ilk açıklama
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranı  yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükseleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla emekli maaşına zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayından itibaren zam oranı yüzde 49.25'e yükseldi. 

    BAHÇELİ'DEN EMEKLİYE EK ZAMMA İLK AÇIKLAMA 

    Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan müjdenin, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin bugün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. "Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor" diyen Bahçeli, zammın duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

    MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, MHP lideri Bahçeli'nin, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte, emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum." dediği hatırlatıldı.

    ÖZGÜR ÖZEL: DİRENİŞE DAVET EDİYORUM 

    Öte yandan Bakan Işıkhan'ın ek zam müjdesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum" diye konuştu. 

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpEmekliBahçeli
    Haberler > Ekonomi > Emekli için sözleri gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli'den ek zam sonrası ilk açıklama
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