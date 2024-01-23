Emekli için sözleri gündem olmuştu! MHP lideri Bahçeli'den ek zam sonrası ilk açıklama

23 Ocak 2024 22:42 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 23:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında maaşı düşük kalan emeklilere yapılacak ek zam oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükseleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatıyla emekli maaşına zam oranı memurlara yapılan zam oranıyla eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayından itibaren zam oranı yüzde 49.25'e yükseldi.

BAHÇELİ'DEN EMEKLİYE EK ZAMMA İLK AÇIKLAMA

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan müjdenin, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin bugün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. "Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor" diyen Bahçeli, zammın duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, MHP lideri Bahçeli'nin, "Emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirmeleri desteklemekle birlikte, emeklilerimizin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum." dediği hatırlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: DİRENİŞE DAVET EDİYORUM

Öte yandan Bakan Işıkhan'ın ek zam müjdesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum" diye konuştu.