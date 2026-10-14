Emekliye rapor parası müjdesi mi? Ödeme için kritik şart belli oldu

Hayat pahalılığı nedeniyle yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kalan milyonlarca emekli için rapor parası hakkı merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, çalışırken hastalanmaları veya iş kazası geçirmeleri durumunda hangi şartlarda SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alabileceklerini araştırıyor.

Emeklinin rapor parası alıp alamayacağı, emekli maaşını kestirerek mi yoksa Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek mi çalıştığına göre değişiyor. Hastalık, iş kazası ve meslek hastalığında farklı kurallar uygulanırken, malullük aylığı alanların çalışma durumunda da özel hükümler bulunuyor.

İşte tüm detaylarıyla çalışan emeklinin hakları ve dikkat etmesi gereken kritik noktalar...