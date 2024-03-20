Emekliye seyyanen zam için canlı yayında rakam verdiler

Milyonlarca emekli "Seçim öncesi seyyanen zam olur mu?" sorusuna cevap arıyor. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında bu konuyu ele aldı. Cumartesi ve Pazar günü AK Parti'nin Ankara ve İstanbul mitingi olduğuna dikkat çeken ikili, eğer bir zam kararı alınacaksa bu iki güne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Karakaş ve Sözcan, eğer karar verilirse emekliye 5 bin lira seyyanen zam yapılacağını söyledi.

Milyonlarca emekli seçim öncesi seyyanen zam bekliyor. Henüz bir karar alınmasa da geçim sıkıntısı çeken emeklilerin beklentileri bu yönde. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında bu konuyu ele aldı. Bu hafta sonuna dikkat çeken ikili, seyyanen zam için rakam verdi.

"BU HAFTA OLDUKÇA KRİTİK"

Emekli maaşlarına bu hafta sonuna kadar bir iyileştirme yapılabileceğini belirten Karakaş, "Bu pazar gününe kadar bir iyileştirme yapılabilir. Bütün anket firmaları seçimin son haftasında düzenleme yapıldığında sandığa çok iyi yansımadığını söylüyor. Bu nedenle bu hafta oldukça kritik." dedi.

"ERDOĞAN, ANKARA VEYA İSTANBUL'DAN DUYURABİLİR"

Bunun üzerine konu hakkındaki kulis bilgilerini paylaşan Sözcan, "Bende buna ilişkin kulis bilgilerini paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'daydı. Ankara'da Hem Turgut Altınok hem de AK Parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Emeklilerin beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. AK Parti'nin Cumartesi ve Pazar günü Ankara ve İstanbul mitingi var. Eğer bir zam müjdesi verilecekse bu 2 güne dikkat etmek gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Ankara veya İstanbul'dan duyurabilir." dedi.

"EN FAZLA 5 BİN LİRA SEYYANEN ZAM OLABİLİR"

Tekrar söz alan Karakaş, "Bayram ikramiyelerine gelen bin TL'lik zam yeterli değil, emeklileri tatmin etmedi. Emekliler seyyanen zam istiyor. Emeklilerin durumunun iyileştirilmesine bütçeye gelen yük nedeniyle ekonomi yönetimi karşı çıkıyordu. Benim beklentim en fazla 5 bin lira gibi bir seyyanen zam olabilir. Olursa emeklilerin tamamına yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

"BANA GELEN KULİS BİLGİLERİ DE BU YÖNDE"

Sözcan ise sözlerini şöyle tamamladı: "Bana gelen kulis bilgileri de bu yönde. Emeklilere seyyanen zam yapılmasına karar verilirse bu rakam 5 bin lira olacak. "