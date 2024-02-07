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    • Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! &quot;Erdoğan sinyali verdi&quot; dedi, rakam açıkladı
    Emekliye Seyyanen Zam, Bayram İkramiyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinde seyyanen zam beklentisi oluştu. Zam beklentisinin ardından kulisler bir kez daha hareketlendi. 4 bin, 6 bin, 8 bin TL zam yapılacağı yönündeki iddialar havada uçuşurken, başkent Ankara'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarının zammın sinyali olduğu belirtilirken, seçim öncesi emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin düzenleneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle yüzde 49,25 oranında maaş zammı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde seyyanen zam beklentisi oluştu. Bunun üzerine kulisler hareketlendi. Emekliye yerel seçimee kadar seyyanen zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. Farklı rakamlarda birçok iddia ortada dolanırken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir analiz yapıldı.

    Emekliler, maaşlarının açlık sınırlarının üstüne çıkarılması yani asgari ücret seviyesine yaklaştırılmasını istiyor. Ocak ayında bu beklentinin karşılık bulmamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçmişti.

    Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı

    Kulis bilgisine göre, Erdoğan'ın bu konuşmasında 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesi yeni maaş düzenlemelerinin sinyaliydi.

    "10 MART'TA ZAM AÇIKLANACAK"

    Show Ana Haber’in aktardığına göre, kulislerde emekliye yapılacak seyyanen zam 10 Mart'ta açıklanacak. Bu, 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün öncesine tekabül ediyor.

    Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı

    Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm vatandaşları ilgilendiren yeni müjdelerini duyurması bekleniyor. Seyyanen zam da bu müjdeler arasında. Zammın miktarı için Ankara kulislerinde öne çıkan rakam ise 4 bin lira.

    "BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ARTACAK"

    Emekli bayram ikramiyelerinin de maaşlar gibi artması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin seçim öncesi 3 bin liraya yükseltilebileceği söyleniyor.

    Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı

    Öte yandan, Cumhuriyet ikramiyesinde olduğu gibi emekli bayram ikramiyesinin 5 bin liraya yükseltilebileceği de belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekliye Seyyanen ZamBayram İkramiyesiCumhurbaşkanı ErdoğanZam
    Haberler > Ekonomi > Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı
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