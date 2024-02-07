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    • SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    SSK&#039;lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet&#039;e yeni kök maaşları ekledi
    Maaş Zammı, SSK, Emeklilik, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca SSK emeklisinin ek zam farkını dün hesaplarına yatırdı. Bugün ise Bağ-Kur emeklileri için ek zam farkı ödemeleri yapılacak. Ek zam farkı öncesi SGK, 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı için bir adım daha attı. SGK, oluşan 2.500 liralık farkı e-Devlet'e yükledi. Şu anda emekliler, e-Devlet üzerinden yeni kök maaşlarını öğrenebiliyor.

    Aralık ayında yoğunlaşan maaş zammı maratonu sona erdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57'lik enflasyon farkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesi ile yüzde 49,25'e yükseltildi. Zammın ardından en düşük emekli aylığı 7.500 liradan 10.000 liraya çıktı.

    Kararın Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maaşları belli oldu.

    SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi

    BAĞ-KURLULARIN EK ZAM FARKLARI BUGÜN HESAPLARA GEÇECEK

    Öte yandan emekliye yapılan ek zammın maaş farkı dün itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. Yüzde 49,25’lik zam sonrası maaşı 10 bin liranın altında kalan SSK emeklileri için Hazine desteği devreye girdi. SSK emeklileri, yüzde 11,68’lik ek zamdan doğan farklarını dün banka hesaplarında gördü.

    Şimdiyse Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları hesaplarına yatacak. Farklar bugün içinde Bağ-Kurluların hesaplarına geçmeye başlayacak.

    SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi

    SGK, EMEKLİLERİN YENİ KÖK MAAŞLARINI E-DEVLETE YÜKLEDİ

    Tüm bunlar olurken SGK'dan da yeni bir adım geldi. SGK, e-Devlet'teki kök aylıkları yeni kök aylıkları ile güncelledi. Bu sayede kök maaşlar kesinleşti. Maaşlarını bilmeyen emekliler şu anda e-Devlet üzerinden yeni kök maaşlarını öğrenebiliyor.

    SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi

    MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKINI 26 OCAK'TA ALDI

    Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin zam farkı ise 26 Ocak’ta hesaplara yatmaya başladı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Maaş ZammıSSKEmeklilik
    Haberler > Ekonomi > SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi
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