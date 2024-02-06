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    • SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor
    SSK, Bağ-Kur, Emekli Maaşı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı için beklenen tarih geldi. Ödeme takvimine göre SSK emeklilerinin ek zam farkı bugün hesaplarına yatacak. Bağ-Kur emeklilerinin farkları ise yarın hesaplara geçecek. İşte detaylar...

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkı 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplara geçecek. Buna göre SSK'lıların bugün, Bağ-Kurluların ise yarın zam farklarını almaları bekleniyor.

    Emekli zammının memur emeklisine yapılan zamla eşitlenmesinin ardından ödeme takvimi de netleşti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu emeklilerinin maaş ödemesi bugün başlayacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ EK ZAM FARKINA KAVUŞUYOR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce, ek zam farkları için 6-7 Şubat tarihini işaret etmişti. Buna göre SSK ve Bağkurluların zamlı maaşları yatmaya başlıyor.

    İşçi emeklisinin ek zam farkı bugün hesaplara geçecek. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın yatırılacak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor

    MEMUR EMEKLİSİNE 19,3 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

    Memur emeklileri ise maaş farklarını bir haftadan uzun süre önce aldı. Memur emeklisinin maaş farkı 26 Ocak'ta hesaplarına geçti. Bakanlığa göre memurların fark tutarı 19,3 milyar TL oldu.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor

    MEMUR, İŞÇİ VE ESNAFA EŞİT ORANDA ZAM

    2023 yılı sona ererken, zam oranlarına ilişkin tartışmalar da alevlendi. Çalışmaların başlamasının ardından emeklilerde yüzde 50 beklentisi oluştu.

    Enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Emekliler yüzde 37,57'lik enflasyon zammına hak kazandı. Bahsi geçen zam oranı beklentilerin oldukça altında kalırken, toplu sözleşme zammıyla memur emeklisine yapılan artış yüzde 49,25'i buldu.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor

    Bunun üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek zam beklentisi oluştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek SSK ve Bağ-Kur zamlarını memur emeklisine eşitlenmesini sağladı.

    Meclis’ten geçen zam düzenlemesi ile SSK ve Bağ-Kurlulara enflasyon farkına ek 11,68 puan artış yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Karar geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SSKBağ-KurEmekli Maaşı
    Haberler > Ekonomi > SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat, beklenen tarih geldi! Ek zam farkları hesaplara geçiyor
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