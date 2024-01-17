Emekliye yapılan zam memnun etmedi! Fatih Erbakan ve Şamil Tayyar'dan peş peşe tepkiler

17 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:47

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emekliye yapılacak ek zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,6 oranında zammı hak eden emeklilere yüzde 5 ek zam verildi. Böylece emekli zammı yüzde 42.6'ya, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak yapılan zam oranı beklentilerin altında kaldı.

ERBAKAN VE TAYYAR'DAN TEPKİLER

Yapılan zamma muhalefetin yanında Cumhur İttifakı tarafından da tepkiler geldi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında katılan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan ve AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar yapılan zammı yetersiz buldu.

"BU RAKAMLARLA GEÇİNEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erbakan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur. Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet’e Şeyh Edebali’nin 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300’lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha 'önce millet' anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADİL DAVRANABİLMELİYDİK"

AK Partili Şamil Tayyar ise "SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ilave yüzde 5 zam yapıldı. Emekli maaşındaki alt sınır da 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Lafı eğmeden bükmeden ifade etmek gerekirse bu rakamlar beklentilerin altında kaldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlukları biliyorum, imkanların zorlandığının da farkındayım. En azından emekliler arasındaki farklılık ortadan kaldırılmalıydı. İyi olmak kolaydır, zor olanı adil kalmaktır. Bu zoru başarmalı, adil davranabilmeliydik." dedi.