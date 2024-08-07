Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak

15 Eylül'de Gayrimenkul sektörü doğrulanmış ilan dönemine geçiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan işlemle birlikte piyasada fahiş fiyat ve doğru olmayan ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor. Uzmanlar yeni dönem ile birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçileceğini belirtiyor.

15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesi ile birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, bu yeni düzenleme ile 'ayakçı' olarak tabir edilen, vergi levhası, taşınmaz ticaret yetki belgesi ve ofisi olmayan kişilerin bu mesleği yapamayacağını belirtti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın duyurusuna göre, emlak ilanları artık e-devlet üzerinden doğrulanarak yapılacak. Bu, hem sektörün itibarını koruyacak hem de dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecek.

E-DEVLET'TEN EMLAK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023'te Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin ilk aşaması 1 Kasım itibariyle başladı.

İlan veren gayrimenkul şirketleri ve vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden onay vermesi zorunlu hale geldi. 15 Eylül'de başlayacak ikinci aşamada ise vatandaşlar sadece kendileri veya birinci derece yakınları için ilan verebilecekler. Diğer tüm ilanlar için emlakçı yetkilendirilmesi gerekecek.

KAYIT DIŞI EMLAKÇILIĞIN SONU

Yeni düzenlemeye göre, emlakçılar taşınmaz ticaret yetki belgesi olmadan emlak portallarına ilan giremeyecek. Ev sahipleri, e-devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirecek ve bu işletmeler ilanları portallara yükleyecek.

Bu düzenleme ile sahte ilanların, internet üzerinden konut dolandırıcılığının ve fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek. Aydemir, bu yeni sistemin sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini düzenleyeceğini, kapora dolandırıcılığını ve fiyat manipülasyonunu engelleyeceğini belirtti.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK

Yeni uygulama ile yetki belgesi olmayan kişiler emlak ilanı veremeyecek. Bu, sektörde güvenilirliği artıracak ve birçok dolandırıcılığın önüne geçecek. Kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar bu sistemle engellenecek. Gayrimenkul satışları artık yetkilendirme olmadan yapılamayacak, bu da emlak sektöründe şeffaflık ve güvenliği artıracak.