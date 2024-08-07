Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak

Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet&#039;ten onay almayan satış yapamayacak

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Eylül'de Gayrimenkul sektörü doğrulanmış ilan dönemine geçiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan işlemle birlikte piyasada fahiş fiyat ve doğru olmayan ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor. Uzmanlar yeni dönem ile birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçileceğini belirtiyor.

15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesi ile birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, bu yeni düzenleme ile 'ayakçı' olarak tabir edilen, vergi levhası, taşınmaz ticaret yetki belgesi ve ofisi olmayan kişilerin bu mesleği yapamayacağını belirtti 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın duyurusuna göre, emlak ilanları artık e-devlet üzerinden doğrulanarak yapılacak. Bu, hem sektörün itibarını koruyacak hem de dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecek.

Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak - 1. Resim

E-DEVLET'TEN EMLAK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı, 31 Ağustos 2023'te Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistemin ilk aşaması 1 Kasım itibariyle başladı.

İlan veren gayrimenkul şirketleri ve vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden onay vermesi zorunlu hale geldi. 15 Eylül'de başlayacak ikinci aşamada ise vatandaşlar sadece kendileri veya birinci derece yakınları için ilan verebilecekler. Diğer tüm ilanlar için emlakçı yetkilendirilmesi gerekecek.

Emlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak - 2. Resim

KAYIT DIŞI EMLAKÇILIĞIN SONU

Yeni düzenlemeye göre, emlakçılar taşınmaz ticaret yetki belgesi olmadan emlak portallarına ilan giremeyecek. Ev sahipleri, e-devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirecek ve bu işletmeler ilanları portallara yükleyecek.

Bu düzenleme ile sahte ilanların, internet üzerinden konut dolandırıcılığının ve fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek. Aydemir, bu yeni sistemin sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini düzenleyeceğini, kapora dolandırıcılığını ve fiyat manipülasyonunu engelleyeceğini belirtti.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK

Yeni uygulama ile yetki belgesi olmayan kişiler emlak ilanı veremeyecek. Bu, sektörde güvenilirliği artıracak ve birçok dolandırıcılığın önüne geçecek. Kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar bu sistemle engellenecek. Gayrimenkul satışları artık yetkilendirme olmadan yapılamayacak, bu da emlak sektöründe şeffaflık ve güvenliği artıracak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek çok sert uyardı! Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum - EkonomiBakan Şimşek çok sert uyardı!Gözler yarın Merkez'de! Faizler ne zaman düşecek? İşte yabancıların tahminleri… - EkonomiFaizler ne zaman düşecek?BYD'nin ardından bir diğer Çinli dev Türkiye'ye yatırıma geliyor! Chery, Türkiye'de nerede fabrika kuracak? - EkonomiÇinli dev Türkiye'ye yatırıma geliyor!Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK'dan geldi: Emekli maaş farkları bugün hesaplarda - EkonomiFark ödemeleri hesaplardaVolkswagen'in büyük yatırım yaptığı Rivian, 1,45 milyar dolar zarar etti - EkonomiVolkswagen'in milyar dolarlık şirketi zarar ediyor!TÜİK'ten 'enflasyon hesabı' açıklaması - Ekonomi''Maddeler cımbızlandı' tepkisi dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...