e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024'te en çok kullanılan hizmetler
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024'ün ilk 7 ayında e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler belli oldu. 8 bin 308'e ulaşan hizmet sayısı ile vatandaşların sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor.
Türkiye’de yaşayan vatandaşların pek çok kamu kurumu ve kuruluşundaki işlemlerini online ortamda yapabilmesini sağlayan e-Devlet'in güncel kullanım istatistikleri açıklandı. 2024 yılının en çok kullanılan hizmetleri belli oldu.
e-Devlet platformunda şu anda 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor ve kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.
TOGG'DAN 327 BİN GİRİŞ YAPILDI
2024 yılının ilk 7 ayında e-Devlet’e toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’un e-Devlet uygulaması üzerinden ise 327 bin 141 giriş gerçekleştirildi. Ayrıca, 2024 yılında e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı ve katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu belirtti.
e-Devlet'te en çok hangi hizmetler kullanılıyor?
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 kez kullanıldı.
- Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 kez kullanıldı.
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi