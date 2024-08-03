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Haberler > Teknoloji > e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024'te en çok kullanılan hizmetler

e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024'te en çok kullanılan hizmetler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024&#039;te en çok kullanılan hizmetler

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024'ün ilk 7 ayında e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler belli oldu. 8 bin 308'e ulaşan hizmet sayısı ile vatandaşların sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor.

Türkiye’de yaşayan vatandaşların pek çok kamu kurumu ve kuruluşundaki işlemlerini online ortamda yapabilmesini sağlayan e-Devlet'in güncel kullanım istatistikleri açıklandı. 2024 yılının en çok kullanılan hizmetleri belli oldu.

e-Devlet platformunda şu anda 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor ve kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.

e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024'te en çok kullanılan hizmetler - 1. Resim

TOGG'DAN 327 BİN GİRİŞ YAPILDI

2024 yılının ilk 7 ayında e-Devlet’e toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’un e-Devlet uygulaması üzerinden ise 327 bin 141 giriş gerçekleştirildi. Ayrıca, 2024 yılında e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı ve katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu belirtti.

e-Devlet'te en çok hangi hizmetler kullanılıyor? 

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 kez kullanıldı.
  • Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 kez kullanıldı.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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