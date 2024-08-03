e-Devlet verileri açıklandı! İşte 2024'te en çok kullanılan hizmetler

2024'ün ilk 7 ayında e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler belli oldu. 8 bin 308'e ulaşan hizmet sayısı ile vatandaşların sorunları hızlı bir şekilde çözülüyor.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında en yüksek devlet memuru maaşı 98 bin lirayı geçemeyecek

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında en yüksek devlet memuru maaşı 98 bin lirayı geçemeyecek

Türkiye’de yaşayan vatandaşların pek çok kamu kurumu ve kuruluşundaki işlemlerini online ortamda yapabilmesini sağlayan e-Devlet'in güncel kullanım istatistikleri açıklandı. 2024 yılının en çok kullanılan hizmetleri belli oldu.

e-Devlet platformunda şu anda 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor ve kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.

TOGG'DAN 327 BİN GİRİŞ YAPILDI

2024 yılının ilk 7 ayında e-Devlet’e toplamda 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’un e-Devlet uygulaması üzerinden ise 327 bin 141 giriş gerçekleştirildi. Ayrıca, 2024 yılında e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı ve katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu belirtti.

e-Devlet'te en çok hangi hizmetler kullanılıyor?