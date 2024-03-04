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2 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranlarını da belirleyecek. Ocak ve şubat ayı enflasyon rakamlarına göre emekliler şimdiden yüzde 11,53 oranında zammı garantiledi. Kesin oran ise mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları emekli zammını da yakından ilgilendiriyor. Sene başında emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamlarıyla emeklilere temmuzda bir zam daha yapılacak. 

ENFLASYON ŞUBATTA YÜZDE 4,53 ARTTI

Enflasyon TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre; şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.

2 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 11.53

Bugün açıklanan enflasyonla birlikte iki aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 11.53 oldu. Bu orana Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylık enflasyon verilerinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında emekli maaşları netlik kazanacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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