'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 2023 depremi sonrası Hatay'da kira fiyatları tavan yapmıştı. Teslim edilen deprem konutlarıyla birlikte fiyatlar düşüşe geçti. Şu anda kiralar en düşük 8 bin, en yüksek 22 bin TL civarında...

2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kenti doğrudan etkileyen büyük deprem Hatay'ı da derinden sarstı. Kentte binlerce bina yıkılırken, çok sayıda aile evsiz kaldı.

Depremin ardından kira fiyatlarında yüzde 100’e varan artışlar görüldü. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen deprem konutlarının teslimiyle birlikte, kentte kira fiyatlarında düşüş gözlemlenmeye başladı.

EN DÜŞÜK 8, EN YÜKSEK 22 BİN TL

Emlakçı Jülide Özkan, deprem konutlarındaki kira fiyatlarının dairelerin katına ve şehir merkezine uzaklığına göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 8 bin TL, en yüksek fiyatın ise 22 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Ortalama kira fiyatlarının şu anda yaklaşık 15 bin TL seviyesinde seyrettiğini aktaran Özkan, “Kot altı daireler daha az tercih ediliyor. Üst kat daireler ise daha çok talep görüyor ve doğal olarak fiyatları daha yüksek oluyor” dedi.

"SOSYAL KONUTLAR FİYATLARI DENGELEYECEK"

Deprem sonrası Hatay’da metrekare kira fiyatlarında da önemli bir değişim yaşadı. Özkan, “Deprem öncesi metrekare fiyatları 30 TL civarındayken, deprem sonrası 60 TL’ye yükselmişti. Şu anda ise metrekare fiyatları 140 TL civarında seyrediyor. 100 metrekarelik bir daireyi deprem öncesi 3 bin TL’ye kiralarken, deprem sonrası 6 bin TL civarında kiralanıyordu” ifadelerini kullandı.

Özkan, deprem konutlarının teslim edilmesi ve konut sayısının artmasının kira fiyatlarını normal seviyelere çektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye genelinde planlanan 500 bin sosyal konutun da kira ve satış fiyatlarını olumlu etkileyeceğini belirterek, “Sosyal konutlar özellikle büyük şehirlerde fiyatları dengelemeye yardımcı olacak” dedi.

Kiracı Cüneyt Kurtoğlu da deprem konutunda oturduğunu ve 12 bin TL kira ödediğini belirterek, “Ev sahipleri bazı bölgelerde fiyatları abartabiliyor. Benim ödediğim kira memnun edici seviyede. Genel olarak deprem konutları 12 ila 15 bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.

