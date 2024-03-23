En uygun taşıt kredisi oranı kaç? 36 ay ve 48 ay vadede geri ödeme maliyeti…

Otomobil alacaklar dikkat! TCMB’nin son faiz artışının ardından vatandaşlar; en uygun taşıt kredisi, en ucuz araç kredisi, en avantajlı otomobil kredisi telaşına düştü. Oran olarak yüzde 4’ün altında çok fazla seçenek kalmazken; “100 bin TL için 12 ay ve 24 ay vadeli geri ödeme”, “36 ay ve 48 ay vadede taşıt, araç, otomobil kredileri” gibi aramalar arttı. Son oranlarla yapılan hesaplamalara göre özellikle 36 ay ve 48 ay vadede geri ödemelerde, faiz yükünün yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiği görülüyor. İşte örnek hesaplamalarla birlikte bütün detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- TCMB’nin geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artışının ardından gözler bir yandan da otomobil kredilerine çevrildi. Son haftalarda bütün krediler gibi taşıt kredileri de yükseliş eğiliminde hareket etti. 2 hafta öncesine kadar %3,15 oranla bulunabilen araç kredilerinde ortalama 1 puan civarında artış gerçekleşti. Alınacak aracın ve kredinin miktarına göre vade sınırlamaları da dikkate alındığında, otomobil hayali kuranların maliyetleri bir miktar yükselmiş oldu.

36 AY VADEDE GERİ ÖDEME TABLOSU

Bilindiği gibi taşıt kredilerinde üst limit 400 bin TL olarak uygulanıyor. Bu kredinin vade sayısı en fazla 36 taksit oluyor. Buna göre 22 Mart hafta kapanışı itibarıyla 400 bin TL krediye 36 ay vadede en uygun taşıt kredisi oranını, %3,85 ile İş Bankası sunuyor. Bu şekilde kullanılacak bir kredinin;

-Aylık taksit miktarı 24 bin 189 TL oluyor.

-36 ay sonunda toplam geri ödeme 872 bin 815 TL olarak gerçekleşiyor.

-Kredi üzerindeki toplam faiz yükü, ana para hariç %118 olarak hesaplanıyor.

1 MİLYON TL’LİK TAŞIT, KAÇ TL’YE GELİYOR

Bu hesaplamaya göre bir tüketici, değeri 1 milyon TL olan bir araç aldığında; 600 bin TL’sini ana para olarak verdiğinde ve 400 bin TL’sini kredi kullanarak tamamladığında, o taşıtın maliyeti, 1 milyon 472 bin 815 TL olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla aracın maliyeti de burada ilk fiyata göre yüzde 47,28 oranında yükselmiş gözüküyor.

48 AY VADEDE GERİ ÖDEME TABLOSU

Otomobil kredilerinde 48 ay vadeli finansmanlar da ise 280 bin TL sınırı bulunuyor. Bu şartları taşıyan kredi paketi de en uygun %3,85 ile veriliyor. Buna göre;

-Her ay ödenecek tutar 16 bin 932 TL şeklinde gerçekleşiyor.

-48 ay tamamlandığında toplam geri ödeme 610 bin 970 TL’yi buluyor.

-Böylece toplam faiz yükü, yüzde 118 olarak ortaya çıkıyor.

800 BİN TL’LİK ARAÇTA TOPLAM MALİYET

Bu tabloda bir tüketici, 800 bin TL olan bir otomobil aldığında 520 bin TL’sini kendi birikimlerinden peşinat olarak ortaya koyduğunda ve 280 bin TL’sini kredi çekerek denkleştirdiğinde; o aracın maliyeti 1 milyon 130 bin 970 TL’yi buluyor. Böylece otomobilin maliyeti ilk fiyatına göre, yüzde 41,37 oranında artmış oluyor.

12 AY VE 24 AY VADEDE GERİ ÖDEME

-100 bin TL’lik taşıt kredisi %3,85 faiz oranı ve 12 ay geri ödemede; 11 bin 285 TL aylık taksit ve 135 bin 928 TL toplam maliyetle kapanıyor.

-Yine 100 bin TL’lik otomobil finansmanı %3,85 oranla ve 24 ay vadede; 7 bin 250 TL aylık taksit ve 174 bin 514 TL toplam geri ödeme olarak hesaplanıyor.

(Not: Hesaplamalarda, geçen hafta kapanış oranları baz alınmıştır. Kredi kullanım gününde değişiklik gösterebilir.)