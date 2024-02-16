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    Endeks kritik virajda! Zirvedeki borsada bu seviyelere dikkat

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Endeks kritik virajda! Zirvedeki borsada bu seviyelere dikkat
    Borsa İstanbul, Endeks, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 9242 ile zirve yaparken; döviz bazında da kritik 300 dolar seviyesine geldi. Analistler, “9200 seviyesi korundukça, 9350-9650 seviyeleri hedef olabilir. Aksi halde tekrar 9000 desteğinin yoklandığı görülebilir” uyarısında bulunuyor. Hisse bazlı hareketlerin devam ettiği borsada şirket ve sektör seçiminin de önemli olduğu vurgulanırken; yaklaşan ramazan ve bahar dönemi öncesinde gıda, gıda perakende ve ulaştırma sektörlerinde pozitif ayrışma dikkat çekiyor. İşte son dakika borsa gelişmeleri, şirket haberleri, bilançolar ve temettü haberleri…

    TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yüksek moralle başlıyor. BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %1,87'lik artışla 9242 zirvesinden kapanış gerçekleştirmişti. Toplam işlem hacmi 152,50 milyar TL’ye yakın gerçekleşirken; Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, SASA Polyester, İş Bankası ve Ereğli Demir Çelik en fazla işlemlerin gerçekleştiği hisseler olarak öne çıktı. SASA ve HEKTAŞ yüzde 9’un üzerinde primle en çok kazandıranlar arasında yer aldılar ve endekse de en fazla pozitif katkıyı sundular. 

    BU SEVİYELERE DİKKAT

    Yapı Kredi Bankası tarafından yayımlanan günlük bültende; endekste hafta içinde 8900 seviyesine doğru gerçekleşen düzeltmenin kısa soluklu kaldığı, borsanın yeniden zirve seviyelere yöneldiği hatırlatıldı. Bültende, “Bundan sonraki süreçte 9200 seviyesi ilk önemli destek olarak karşımıza çıkacak. Bu destek korundukça öncelikle 9350 ve ardından 9650 hedefine varabilecek hareketlilik ihtimalini yüksek görüyoruz. 9200’ün korunmaması zayıflama sinyali olarak görülebilir ve böyle bir ihtimal halinde 9100-9,000 seviyeleri tekrar söz konusu olabilir” ifadelerine yer verildi. 

    SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

    Son dönemin gözde sektörlerinden olan sigortada ocak ayı primleri açıklandı. Buna göre AGESA geçen ay %99 artışla 993,90 milyon TL, Anadolu Hayat (ANHYT) %40 artışla 484,10 milyon TL ve Anadolu Sigorta da %83,40 artışla 5,80 milyar TL prim üretimine imza attı. 

    Datagate Bilgisayar kayıtlı sermaye tavanını 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye, İndeks Bilgisayar da 300 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltme kararı almıştı. Söz konusu başvurular SPK tarafından onaylandı.

    Sanica Isı Sanayi (SNICA) Romanya'daki bir müşterisine 650.000 Euro tutarında radyatör satmak üzere anlaşma yaptı.

    Ulusoy Un da, bağlı ortaklığı SÖKE’deki B grubu 11 milyon 500 bin adet hissesini, pay başına 20,00 TL fiyat ve özel emirle kurumsal bir yatırımcıya sattı.

    BİLANÇO VE TEMETTÜ HABERLERİ

    AKSA Akrilik’in geçen yılki kârında düşüş dikkat çekti. 2022’de 4 milyar 564 milyon TL kâr açıklayan şirketin 2023 kârı, 1 milyar 652 milyon TL’ye kadar geriledi. Şirket son çeyrekte ise 199 milyon TL zarar açıkladı. Bu arada AKSA, 3 Nisan tarihinde pay başına 4,50 TL temettü dağıtma kararı da aldı. Bu rakam bugünkü işlem fiyatına göre yüzde 5,05’lik temettü verimine işaret etti. 

    Öte yandan Katılım Evim de 26 Mart tarihinde hisse başına 1,47 TL net kâr payı dağıtacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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