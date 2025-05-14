Erdoğan şûra kararlarını bugün açıklayacak! 371 hedef belirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 02:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 02:32 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şûrası’nda belirlenen 371 hedef ve 2.678 stratejiyi bugün açıklayacak. “Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı” temasıyla toplanan şûrada, tarımda planlama, gıda güvencesi ve iklim değişikliği gibi başlıklar için yol haritaları oluşturuldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe