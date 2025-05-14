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Erdoğan şûra kararlarını bugün açıklayacak! 371 hedef belirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan şûra kararlarını bugün açıklayacak! 371 hedef belirlendi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şûrası’nda belirlenen 371 hedef ve 2.678 stratejiyi bugün açıklayacak. “Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı” temasıyla toplanan şûrada, tarımda planlama, gıda güvencesi ve iklim değişikliği gibi başlıklar için yol haritaları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 1.597 üyenin katıldığı 4. Tarım Orman Şûrası’nın sonuçlarını bugün açıklayacak.

Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı’ temalı şûrada, zirai üretimin planlanması, gıda güvencesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve iklim değişikliği gibi konularda 371 hedef ve 2 bin 678 strateji tespit edilerek yol haritaları belirlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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