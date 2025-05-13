Erdoğan'dan Şerif'e destek mesajı: Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine minnetlerini sunan Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti. Şerif'in mesajını alıntılayarak cevaplandıran Erdoğan, "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkelerine gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden Şerif'in mesajını alıntılayarak kendisine cevap verdi.

Erdoğan mesajında, "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz" dedi.

ŞERİF, ERDOĞAN'A MİNNETLERİNİ SUNDU

Başbakan Şerif, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtmişti.

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'a Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulunmuştu.