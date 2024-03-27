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Haberler > Ekonomi > Erik tezgahlarda yerini aldı, fiyatı cep yakıyor! Esnaf çalınmasın diye kasaya kilitliyor

Erik tezgahlarda yerini aldı, fiyatı cep yakıyor! Esnaf çalınmasın diye kasaya kilitliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erik tezgahlarda yerini aldı, fiyatı cep yakıyor! Esnaf çalınmasın diye kasaya kilitliyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz meyvesi olan erikte erkenci hasat başladı. Bu dönemde özellikle hamilelerin tercih ettiği eriğin tanesi 20 TL'den, 10 tanesi 200 TL'den satılıyor. Sivas'ta erik satışı yapan esnaf, "Hamileler ve hastası olanlar talep ediyor. Onlar için özel getirtiyoruz. Akşam olup eve giderken sayılı getirdiğimiz erikleri tezgâhta da bırakamıyoruz. Kasaya kilitleyip eve öyle gidiyoruz." dedi.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik tezgahlarda yerini aldı. 10 tanesi 200 TL'ye satılan erik, adeta altın kıymeti görüyor. Sivas’ta sebze halinde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şarkışla, şu anda pahalı olduğu için ön siparişle erik getirdiklerini belirterek, hamileler gibi özel durumu olanların yüksek fiyatına rağmen talepte bulunduklarını söyledi. Şarkışla, gün içinde alınmayan erikleri çalınma ihtimaline karşı para kasasında muhafaza ediyor. 10 adeti 200 lirayı bulan eriğin nisan ayının ortalarında bollaşmasıyla fiyatının düşmesi bekleniyor.

Erik tezgahlarda yerini aldı, fiyatı cep yakıyor! Esnaf çalınmasın diye kasaya kilitliyor - 1. Resim

ÇALINMASIN DİYE KASAYA KİLİTLİYORLAR 

Esnaf Ahmet Şarkışla, sayılı olarak getirttiği eriği kasada sakladığını ifade ederek, “Elimizde sayılı erik var, çünkü sermayesi çok pahalı. Bu nedenle de çok fazla getiremiyoruz. Hamileler ve hastası olanlar talep ediyor. Onlar için özel getirtiyoruz. Akşam olup eve giderken sayılı getirdiğimiz erikleri tezgâhta da bırakamıyoruz. Kasaya kilitleyip eve öyle gidiyoruz. İçerisinde 10-11 tane var, fiyatı 200 lira. Hastası olan arıyor bizlerden istiyor. Bizler de onlar için özel olarak getirtiyoruz. Normalde bu meyve nisan ayının ortaları gibi olur. Erik için şu an erken. Fiyatı iki haftaya düşer. 100 liradan satışı başlar” dedi.

Erik tezgahlarda yerini aldı, fiyatı cep yakıyor! Esnaf çalınmasın diye kasaya kilitliyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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