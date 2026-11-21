Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların bekleyen kredi başvuruları için Halkbank'ın 20-25 milyar liralık yeni finansman sağlayacağını açıkladı. Kredilerde ekspertiz raporu gibi masraf kesintilerinin de kaldırılacağını duyuran Bolat, yıl sonuna kadar en az 25 milyar liralık ilave destek verileceğini bildirdi. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de finansman desteğini doğrularken, VakıfBank ise 2027 yılı için 50 milyar liralık kredi hedefi açıkladı.

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Esnaf ve sanatkârlara yıl sonu yaklaşırken finansman müjdesi geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda bekleyen kredi dosyalarının sonuçlandırılması için 20-25 milyar liralık yeni kaynak sağlanacağını açıkladı.

Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda konuşan Bolat, kredi kullandırılırken alınan bazı masrafların da kaldırılacağını duyurdu.

Toplantıda Halkbank ve VakıfBank yönetimlerinden de esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak açıklamalar geldi.

Esnafa çifte müjde: 25 milyar liralık kredi desteği geliyor, masraf kesintileri kaldırılıyor

ESNAFA 25 MİLYAR LİRALIK YENİ KREDİ DESTEĞİ

Ticaret Bakanı Bolat, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile yaptıkları görüşmelerin ardından bekleyen kredi başvuruları için yeni finansman imkânı sağlanacağını belirtti.

Bolat, "Yılın bitmesine 40 gün kaldı. Halkbank Genel Müdürümüzle görüştük. 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi musluğunu açıyor." dedi.

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün yıl sonuna kadar 10-15 milyar liralık plasman desteği talebine karşılık, bu tutarı 20-25 milyar liraya çıkarabileceklerini ifade etti.

Özdil, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

KREDİLERDE MASRAF KESİNTİLERİ KALDIRILACAK

Esnafı ilgilendiren bir diğer açıklama ise kredi kullandırımı sırasında yapılan kesintilere ilişkin oldu.

Bakan Bolat, Halkbank, TESKOMB ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile yapılan görüşmeler sonucunda ekspertiz raporu gideri gibi bazı masrafların kaldırılması konusunda söz aldıklarını açıkladı.

Bolat, "Bu krediler verilirken ekspertiz raporu gideri gibi bazı kesintiler ya da masraflar alınıyordu. Genel müdürümüz, TESKOMB Başkanımız ve TESK ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu kesintilerin de ortadan kalkacağı sözünü aldık." ifadelerini kullandı.

Esnafa çifte müjde: 25 milyar liralık kredi desteği geliyor, masraf kesintileri kaldırılıyor

ESNAF KREDİLERİNDE FAİZ YÜZDE 20'YE İNDİRİLMİŞTİ

Esnafa sağlanan finansman desteklerine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, geçen yıl 257 bin kredi kullandırımıyla 176 milyar liralık destek sağlandığını bildirdi.

Geçen yıl yüzde 25 olan esnaf kredisi faiz oranının, bu yıl 1 Ocak itibarıyla Halkbank ve TESKOMB işbirliğiyle yüzde 20'ye indirildiğini hatırlattı.

Bolat, bu yılın ilk 10 ayında 187 bin 673 kredi kullandırımıyla 168 milyar liralık finansman sağlandığını belirtti.

Yıl sonuna kadar bu tutara en az 25 milyar lira daha eklenmesinin hedeflendiğini söyleyen Bolat, böylece esnaf ve sanatkârlara sağlanan kredi desteğinin artırılacağını ifade etti.

VAKIFBANK'TAN 2027 İÇİN 50 MİLYAR LİRALIK KREDİ SÖZÜ

Toplantıda esnafı ilgilendiren bir diğer finansman açıklaması da VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'dan geldi.

VakıfBank'ın bugüne kadar 100 bini aşkın esnafa yaklaşık 50 milyar liralık kredi kullandırdığını belirten Arslan, 2027 yılında da desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Arslan, "Yine ortak yapacağımız çalışmalarla inşallah 2027 yılında 100 bini aşan esnafımıza en az 50 milyarlık VakıfBank kaynaklı kredi kullandırmanın da sözünü veriyoruz." dedi.

Esnafın ana bankasının Halkbank olduğunu vurgulayan Arslan, VakıfBank olarak yeni projelerle finansmana erişime katkı sunacaklarını kaydetti.

Esnafa çifte müjde: 25 milyar liralık kredi desteği geliyor, masraf kesintileri kaldırılıyor

10 AYDA 245 BİN YENİ ESNAF İŞ YERİ AÇTI

Türkiye'de 2 milyon 270 bini aşkın esnaf ve sanatkâr bulunduğunu belirten Bakan Bolat, iş yeri açılış ve kapanışlarına ilişkin güncel verileri de paylaştı.

Bolat'ın açıkladığı verilere göre, 2025 yılında 323 bin 480 yeni esnaf iş yeri açılırken 120 bin 400 iş yeri kapandı.

Bu yılın ilk 10 ayında ise 245 bin 76 yeni iş yeri açılışı, 103 bin 595 iş yeri kapanışı gerçekleşti.

HAL YASASI İÇİN MECLİS MESAJI

Bakan Bolat, kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen sebze ve meyve ticaretine ilişkin kanun taslağında da son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Taslağın AK Parti grubu tarafından TBMM'ye sunulmadan önce son şekline kavuşturulmak üzere olduğunu belirten Bolat, düzenlemede üretici birliklerini ve esnafı güçlendirmeye yönelik hükümlerin yer alacağını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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