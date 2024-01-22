Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti

22 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:16

Yalan da sınır tanımayan dolandırıcılar, şimdi de sinsi bir yöntemle işletmeleri dolandırmaya başladı. İnternette gördükleri adisyonları kopyalayıp "Biz bu ürünü yemedik ama parası alındı" diye bazı mekanlardan para iadesi almaya başlayan dolandırıcılar esnafı mağdur etmeye başladı. Dolandırıcılardan ağzı yanan işletmelerse bu yeni adisyon yöntemine karşı herkesi uyarıyor.

HİÇ GİTMEDİKLERİ RESTORANLARDAN PARA İADESİ ALIYORLAR

Kopyaladıkları adisyonlarla birlikte işletmelere başvuran dolandırıcılar, hesabın fazla geldiğini ya da yemedikleri ürünün parasının kendilerinden alındığını iddia ederek para iadesi talep ediyor. İşetme sahibini ikna etmesi durumunda hiç gitmedikleri mekanda para iadesi almayı başaran dolandırıcılar, sonrasında ise ortadan kayboluyor.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Kamera kayıtlarını inceleyen işletme sahipleri ise sonrasında böyle bir siparişin verilmediğini ve bu müşterilerin daha önce mekana bile gelmediğini fark ediyor.

NE BÖYLE BİR MÜŞTERİ VAR NE DE BÖYLE BİR HESAP

Dolandırıcıların son kurbanlarından olan işletmeci Sekan Hamutçu yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Hamutçu "3 bin TL'lik bir hesaptı. Müşteri bazılarını yemedeğine dair ikna etti bizi. Bizde bin TL'sini iade ettik. Sonradan baktık ki ne böyle bir müşteri var ne de böyle bir hesap" diye konuştu.