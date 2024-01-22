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    Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti

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    Dolandırıcıların son numarası pes dedirtti. Sosyal medyada gördükleri adisyonları kopyalayıp mekan sahiplerini aramaya başlayan dolandırıcılar, "Biz bu ürünü yemedik ama parası alındı" diyerek para iadesi talep etmeye başladı. İşletme sahiplerini ikna eden dolandırıcılar, hiç gitmediği mekanlardan iadesi alıp esnafı mağdur ediyor. 

    Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti
    Ekonomi Haberleri

    Yalan da sınır tanımayan dolandırıcılar, şimdi de sinsi bir yöntemle işletmeleri dolandırmaya başladı. İnternette gördükleri adisyonları kopyalayıp "Biz bu ürünü yemedik ama parası alındı" diye bazı mekanlardan para iadesi almaya başlayan dolandırıcılar esnafı mağdur etmeye başladı. Dolandırıcılardan ağzı yanan işletmelerse bu yeni adisyon yöntemine karşı herkesi uyarıyor.

    HİÇ GİTMEDİKLERİ RESTORANLARDAN PARA İADESİ ALIYORLAR 

    Kopyaladıkları adisyonlarla birlikte işletmelere başvuran dolandırıcılar, hesabın fazla geldiğini ya da yemedikleri ürünün parasının kendilerinden alındığını iddia ederek para iadesi talep ediyor. İşetme sahibini ikna etmesi durumunda hiç gitmedikleri mekanda para iadesi almayı başaran dolandırıcılar, sonrasında ise ortadan kayboluyor.

    Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti

    KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARIYOR 

    Kamera kayıtlarını inceleyen işletme sahipleri ise sonrasında böyle bir siparişin verilmediğini ve bu müşterilerin daha önce mekana bile gelmediğini fark ediyor.

    Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti

    NE BÖYLE BİR MÜŞTERİ VAR NE DE BÖYLE BİR HESAP

    Dolandırıcıların son kurbanlarından olan işletmeci Sekan Hamutçu yaşadıklarını Show Haber'e anlattı. Hamutçu "3 bin TL'lik bir hesaptı. Müşteri bazılarını yemedeğine dair ikna etti bizi. Bizde bin TL'sini iade ettik. Sonradan baktık ki ne böyle bir müşteri var ne de böyle bir hesap" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Haberler > Ekonomi > Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti
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