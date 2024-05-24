Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Ekonomi > ETF’ler için ön onay tamam! Ethereum’da 5 bin doların ayak sesleri mi?

ETF’ler için ön onay tamam! Ethereum’da 5 bin doların ayak sesleri mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ETF’ler için ön onay tamam! Ethereum’da 5 bin doların ayak sesleri mi?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasalarında son dakika! ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ethereum ETF’lerinin işlemlere açılması için “yasal düzenleme yapılmasını” içeren ilk kararı onayladı. Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte birkaç hafta içinde ETH için de ETF iznini içeren ikinci onay gelecek. Böylece ETH için de fonlar kanalıyla para girişinin başlaması ve tarihi zirve olan 4950 dolara doğru hareketliliğin destek bulması bekleniyor. 

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında haftalardır beklenen Ethereum kararı açıklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, Ethereum ETF’leri için “öncü onay” çıktı. Bu onay sadece, mevzuatta ETH için gerekli olan yasal değişikliklerin hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Ethereum ETF’lerinin tam olarak işlem görmeye başlaması için ise, gerekli kural değişiklikleri sonrasında ikinci bir onay süreci başlayacak. Analistler, ikinci onayın birkaç hafta ya da daha fazla zaman alabileceğini ifade etti.

İki aşamalı onay sürecinin ilki, “19b-4” süreci olarak biliniyor ve sadece yasal düzenlemeleri içeriyor. İkincisi ise “S-1 belgeleri” olarak biliniyor ve bu onay da “ETH ETF’lerinin işlem görmesine izin” anlamına geliyor.

24 MAYIS BTC VE ETH FİYATI KAÇ DOLAR?

Dün gelen kararın ardından 3950 dolara kadar yükselen Ethereum, bugün sabah saatlerinde 3800 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

Bitcoin’de ise gerileme dikkat çekiyor. BTC, 67 bin 500 dolardan yeni güne başlangıç yapıyor. Salı günü 71 bin 300 dolara kadar yükselen BTC’de bu seviyeden itibaren gerçekleşen gerileme %5,50’yi buldu. 

ETF ONAYI NE ANLAMA GELİYOR?

SEC tarafından bu yılın ocak ayında ilk defa BTC ETF’leri için onay verilmişti. Böylece Bitcoin’e 10 milyar doları aşan para girişi gerçekleşmişti. Bu süreçte BTC, mart ayında 73 bin 800 dolarla rekor kırmıştı.

ETH ise Kasım 2021’de 4950 dolarla rekor kırmıştı. O tarihten itibaren düşüşe geçen ETH, bugüne kadar yeni zirve yapamadı. ABD’de ETF’lerin işleme açılmasıyla birlikte, Ethereum’da da orta vadede tekrar 5.000 dolar seviyesinin hedef olabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
BİST100 zirvede patinaj çekiyor! Borsada 1 günde 5 milyarlık yabancı satışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİST100 zirvede patinaj çekiyor! Borsada 1 günde 5 milyarlık yabancı satışı - EkonomiBorsada 1 günde 5 milyarlık yabancı satışıDüğün yapacaklar dikkat! Altındaki düşüş, son fırsat… - EkonomiAltında alım için son fırsatDolarda hareket yok! TL’de gecelik faiz 4 puan yükseldi - EkonomiDolarda hareket yok! TL’de gecelik faiz 4 puan yükseldiYeni borsa faaliyete başladı! Kripto parada %21,7’yle Türkiye ilk sırada - EkonomiYeni borsa faaliyete başladı!Dijital Telif Yasası değişiyor, internette haksız rekabete geçit verilmeyecek - EkonomiSistem sil baştan değişiyorMerkez Bankası'nın TL mevduat ve KKM tebliği Resmi Gazete'de - EkonomiMerkez Bankası'nın TL mevduat ve KKM tebliği Resmi Gazete'de
Sonraki Haber Yükleniyor...