ETF’ler için ön onay tamam! Ethereum’da 5 bin doların ayak sesleri mi?

Kripto para piyasalarında son dakika! ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Ethereum ETF’lerinin işlemlere açılması için “yasal düzenleme yapılmasını” içeren ilk kararı onayladı. Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte birkaç hafta içinde ETH için de ETF iznini içeren ikinci onay gelecek. Böylece ETH için de fonlar kanalıyla para girişinin başlaması ve tarihi zirve olan 4950 dolara doğru hareketliliğin destek bulması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında haftalardır beklenen Ethereum kararı açıklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, Ethereum ETF’leri için “öncü onay” çıktı. Bu onay sadece, mevzuatta ETH için gerekli olan yasal değişikliklerin hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Ethereum ETF’lerinin tam olarak işlem görmeye başlaması için ise, gerekli kural değişiklikleri sonrasında ikinci bir onay süreci başlayacak. Analistler, ikinci onayın birkaç hafta ya da daha fazla zaman alabileceğini ifade etti.

İki aşamalı onay sürecinin ilki, “19b-4” süreci olarak biliniyor ve sadece yasal düzenlemeleri içeriyor. İkincisi ise “S-1 belgeleri” olarak biliniyor ve bu onay da “ETH ETF’lerinin işlem görmesine izin” anlamına geliyor.

24 MAYIS BTC VE ETH FİYATI KAÇ DOLAR?

Dün gelen kararın ardından 3950 dolara kadar yükselen Ethereum, bugün sabah saatlerinde 3800 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

Bitcoin’de ise gerileme dikkat çekiyor. BTC, 67 bin 500 dolardan yeni güne başlangıç yapıyor. Salı günü 71 bin 300 dolara kadar yükselen BTC’de bu seviyeden itibaren gerçekleşen gerileme %5,50’yi buldu.

ETF ONAYI NE ANLAMA GELİYOR?

SEC tarafından bu yılın ocak ayında ilk defa BTC ETF’leri için onay verilmişti. Böylece Bitcoin’e 10 milyar doları aşan para girişi gerçekleşmişti. Bu süreçte BTC, mart ayında 73 bin 800 dolarla rekor kırmıştı.

ETH ise Kasım 2021’de 4950 dolarla rekor kırmıştı. O tarihten itibaren düşüşe geçen ETH, bugüne kadar yeni zirve yapamadı. ABD’de ETF’lerin işleme açılmasıyla birlikte, Ethereum’da da orta vadede tekrar 5.000 dolar seviyesinin hedef olabileceği belirtiliyor.