Eti maden’den küresel yatırım hamlesi! Borda 1,9 milyar $’lık hedef

Dünya bor pazarında yüzde 61’lik payla liderliğini sürdüren Eti Maden, bor ihracatında yeni hedef belirledi.

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Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın, 2025’te 2 milyon 425 bin ton bor satışı karşılığında 1 milyar 260 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirterek, 2029’da satış miktarını 2 milyon 865 bin tona, satış gelirini ise 1,9 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Meclis KİT Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi veren Aydın, dünya bor tüketiminin 2023’te yaklaşık 3 milyon ton, 2024’te ise 4,1 milyon ton seviyesine ulaştığını ifade etti. Dünya bor pazarındaki yüzde 61’lik payla liderliklerini pekiştirdiklerini vurgulayan Yalçın Aydın, 2025 yılına göre satış miktarında yüzde 18, satış gelirinde ise yüzde 50 artış öngördüklerini bildirdi.

31 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılması planlanan temettü tutarının 20,2 milyar lira olduğunu kaydeden Aydın, son 25 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini, 2026 yılı ve sonrasına yönelik öngörülen yatırım büyüklüğünün ise 31 milyar lira seviyesinde olduğunu aktardı. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu ileri malzemelerin de öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını belirten Aydın, Eti Maden’i uluslararası madencilik alanında da güçlü bir oyuncuya dönüştürmek istediklerini söyledi. Aydın, Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika başta olmak üzere çeşitli bölgelerde araştırma, iş birliği ve yatırım imkânlarını takip ettiklerini kaydetti. Aydın, temel yaklaşımlarının, yurt dışındaki kaynakları Türkiye’nin değer üreten kapasitesiyle buluşturarak ülkenin küresel madencilik değer zincirindeki konumunu güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

ENERJİ VE MADENCİLİK DEVLERİNE ÖZEL SEKTÖR MODELİ GÜNDEMDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Eti Maden’in de aralarında bulunduğu büyük kamu kuruluşlarının özel sektör mantığıyla yönetilmesine yönelik bir yasa taslağı hazırladıklarını bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BOTAŞ, Eti Maden ve TEİAŞ gibi kuruluşların daha hızlı karar alabilen ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini belirten Şatıroğlu, taslağın yakın zamanda Meclis gündemine gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

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