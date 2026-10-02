Etiket oyununa büyük darbe! 69 bin markette, 560 bin ürün denetlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik 69 bin market ve bu işletmelerdeki 560 bin ürünün denetlendiğini, haksız fiyat artışı yapan 91 market işletmesine 123 milyon lira para cezası uygulandığını kaydetti.

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Marketlerde temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat ve etiket uygulamalarına yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor. Ticaret Bakanlığı, son bir yılda 69 bin markette 560 bin ürünü denetlerken, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 91 işletmeye 123 milyon lira ceza uyguladı.

Milletvekillerinin zincir marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerine yönelik soru önergelerini cevaplayan Bakan Bolat, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat artışlarına ilişkin araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğunu, aykırılık tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanmasına karar verdiğini hatırlattı.

69 BİN ZİNCİR MARKET DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığının temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini belirten Bolat “Bu kapsamda, piyasa şartlarıyla uyumlu olmayan fiyat artışlarına yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte, mevzuata aykırılık tespit edilen uygulamalar hakkında gerekli İdarî İşlemler tesis edilmektedir. Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik olarak, Bakanlığımızca son bir yıllık dönemde (Ağustos 2025-Ağustos 2026) yaklaşık 69 bin market işletmesi ve bu işletmelerdeki yaklaşık 560 bin ürün denetlenmiş olup, piyasa işleyişini bozucu ve tüketici mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara yönelik rutin denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen denetimler ve incelemeler neticesinde, son bir yılda (Ağustos 2025-Ağustos 2026) haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 91 market işletmesine Kurul tarafından yaklaşık 123 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

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GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Bolat, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ilişkin fiyat gelişmelerinin; arz, talep, maliyet ve piyasa koşullarıyla birlikte takip edildiğini, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin temini amacıyla gerekli tedbirler alındığını da hatırlattı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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