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    Ev sahipleri dikkat! Bakanlık kiralar için düğmeye bastı, 2 milyon konut kontrol edilecek

    Kaynak: TRTHaber / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda denetimlerini artırdı. Bakanlık, bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon konutun kira durumunu inceleyecek. Kira gelirini beyan etmeyen ev sahiplerine işlem yapılacak.

    Ekonomi Haberleri  / TRTHaber

    Bakanlık, kira gelirlerinin beyan edilmesini sağlamak ve vergi kaybını önlemek için harekete geçti. Buna göre bu yıl 2 milyon konut kontrol edilecek, kiralık konutlar belirlenecek.

    Denetimler kapsamında, kiracılardan kira sözleşmesi, kira bedeli, kira süresi gibi bilgiler istenecek. Bu bilgiler, bakanlığın elektronik veri tabanında saklanacak.

    Kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler tespit edilecek. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak. Bu mükelleflere, vergi cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

    KİRA GELİRİ BEYENNAMESİ NASIL VERİLİR?

    Kira gelirlerini beyan etmek için, ikametgahınızın bulunduğu vergi dairesine başvurabilir ya da internet üzerinden de beyanname verebilirsiniz.

    Dijital vergi dairesinn internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ adresine girip başvuru yaparak, kira gelirlerinizi kolayca beyan edebilirsiniz.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: TRTHaber
    Kira Geliri BeyannamesiKira GeliriKonutDenetim
    Haberler > Ekonomi > Ev sahipleri dikkat! Bakanlık kiralar için düğmeye bastı, 2 milyon konut kontrol edilecek
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