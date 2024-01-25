Ev sahipleri dikkat! Bakanlık kiralar için düğmeye bastı, 2 milyon konut kontrol edilecek

25 Ocak 2024 13:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:45

Bakanlık, kira gelirlerinin beyan edilmesini sağlamak ve vergi kaybını önlemek için harekete geçti. Buna göre bu yıl 2 milyon konut kontrol edilecek, kiralık konutlar belirlenecek.

Denetimler kapsamında, kiracılardan kira sözleşmesi, kira bedeli, kira süresi gibi bilgiler istenecek. Bu bilgiler, bakanlığın elektronik veri tabanında saklanacak.

Kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler tespit edilecek. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak. Bu mükelleflere, vergi cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

KİRA GELİRİ BEYENNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira gelirlerini beyan etmek için, ikametgahınızın bulunduğu vergi dairesine başvurabilir ya da internet üzerinden de beyanname verebilirsiniz.

Dijital vergi dairesinn internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ adresine girip başvuru yaparak, kira gelirlerinizi kolayca beyan edebilirsiniz.